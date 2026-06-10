HLV Kim Sang Sik xuất hiện cùng một cộng sự trên khán đài sân Gelora Bung Karno. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông xứ Vạn đảo

Khi được hỏi về mục đích đến sân, thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói ngắn gọn: "Tôi muốn theo dõi trận đấu của Indonesia”. Ở trận đấu này, Indonesia đánh bại Mozambique 1-0 nhờ pha lập công của Ole Romeny ở phút 11.

HLV Kim Sang Sik trên khán đài sân Gelora Bung Karno,

Sự xuất hiện của chiến lược gia 49 tuổi tại Indonesia nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam và Indonesia nằm cùng bảng A với Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Indonesia chính là đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp vào bán kết với tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, vì thế HLV Kim Sang Sik muốn trực tiếp theo dõi để có những đánh giá chi tiết.

Bên cạnh HLV Kim Sang Sik, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia Shin Tae Yong cũng bất ngờ có mặt trên khán đài sân Gelora Bung Karno. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đang dẫn dắt CLB Persija Jakarta tại giải VĐQG Indonesia.

ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng vào bán kết. Các trận đấu bán kết và chung kết đều đá lượt đi - lượt về. Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, Xuân Son cùng các đồng đội tiếp đón Singapore và Campuchia, trong khi làm khách trên sân của Indonesia và Timor Leste.