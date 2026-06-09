Theo đó, hai trọng tài FIFA của Singapore là Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe và Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari tham gia điều hành trận trận play-off giữa PVF-CAND và Bắc Ninh, diễn ra lúc 18h00 ngày 12/6 trên SVĐ Hà Tĩnh. Ông Ahmad A'Qashah là người bắt chính, trong khi người đồng nghiệp điều hành phòng VAR.

Trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe (thứ ba từ phải sang). Ảnh: VPF

Trọng tài Ahmad A'Qashah đạt cấp FIFA từ năm 2013 và điều hành nhiều trận đấu thuộc AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại Asian Cup cũng như các giải đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, trọng tài Muhammad Taqi có đẳng cấp FIFA từ năm 2012, từng làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup, FIFA U17 World Cup, FIFA U20 World Cup. Đáng chú ý, ông cũng nằm trong đội ngũ trọng tài VAR tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

Trận play-off giữa PVF-CAND vs Bắc Ninh xác định đội bóng cuối cùng giành quyền tham dự V-League 2026/27. PVF-CAND là đội đứng áp chót tại V-League 2025/26, trong khi Bắc Ninh đứng thứ nhì BXH tại giải hạng Nhất Quốc gia.