Theo hãng tin CNN, thông cáo từ Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg thuộc bang Bắc Carolina, Mỹ cho hay, thi thể hành khách được tìm thấy vào sáng 28/9, khi máy bay của hãng American Airlines vừa mới đến thành phố Charlotte sau hành trình từ châu Âu và đang được bảo trì.

Cảnh sát cho biết thêm, danh tính nạn nhân vẫn chưa thể xác định và người này đã tử vong trong khoang càng hạ cánh khi được tìm thấy.

Máy bay của hãng American Airlines. Ảnh: Flightradar24

Theo phát ngôn viên của American Airlines, hãng hàng không này đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới thảm kịch.

Sân bay quốc tế Charlotte Douglas đã lên tiếng xác nhận “vụ việc bi thảm". "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước thông tin này và sẽ hỗ trợ cuộc điều tra của Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg khi cần thiết", ban quản lý sân bay Charlotte Douglas nhấn mạnh. Mọi hoạt động của sân bay vẫn diễn ra bình thường.

Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng trốn trong khoang càng máy bay lại là phương pháp phổ biến nhất được những hành khách đi lậu vé sử dụng. Vào năm 2019, Cục Hàng không Liên bang Mỹ thống kê, hơn 77% số người cố tình "bay chui" đều thiệt mạng.

Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ đi lậu vé được phát hiện đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh hàng không. Mới đây, một cậu bé 13 tuổi đến từ Afghanistan đã được tìm thấy đang lang thang trên đường băng ở Ấn Độ, sau khi trốn trong khoang càng hạ cánh của một chiếc máy bay thực hiện hành trình di chuyển khoảng 90 phút từ Kabul đến New Delhi. Sau đó, cậu bé đã được hồi hương về Afghanistan ngay trong ngày.

Còn vào tháng 1, hai người được tìm thấy đã tử vong trong khoang càng của chiếc máy bay thuộc hãng JetBlue sau hành trình từ sân bay John F. Kennedy của New York đến sân bay Quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở Florida. Vụ việc trên xảy ra chỉ 2 tuần sau khi một thi thể được tìm thấy trong khoang càng trên chuyến bay của hãng United Airlines từ Chicago đến Maui.