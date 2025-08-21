Video: Global News/Shanila Arif

Trả lời phỏng vấn kênh CNN, Shanila Arif kể rằng chiếc phi cơ dân dụng chở cô và nhiều hành khách khác hôm 19/8 đang trong lộ trình từ Sân bay quốc tế Orlando ở bang Florida, Mỹ, tới Sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas thì một phụ nữ phát hiện “vật gì đó đã gãy khỏi cánh máy bay”.

“Chúng tôi cảm thấy một sự nhiễu động mạnh. Chiếc máy bay khi đó đã rung lắc. Người phụ nữ ngồi trước chúng tôi mở rèm che cửa sổ và nói rằng cánh máy bay đã hư hại. Tôi cũng mở rèm che cửa sổ và cảm thấy hoảng hốt…”, cô Shanila thuật lại tình hình khi đó.

Một phần cánh trái của chiếc phi cơ bị gãy. Ảnh: Shanila Arif

Đoạn video được cô Shanila dùng điện thoại quay lại cho thấy bộ phận cánh tà của cánh chiếc phi cơ đã gãy. “Khi đó, tôi lo lắng bộ phận trên sẽ hoàn toàn gãy rời và có thể va chạm vào đuôi máy bay, từ đó gây ra thảm họa”, Shanila nói thêm.

Rất may, các phi công vẫn có thể cho chiếc máy bay hạ cánh an toàn. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/8, Hãng hàng không Delta cho biết “bộ phận cánh tà của cánh trái chiếc phi cơ bị lệch, và máy bay đã được đưa đi sửa chữa”, đồng thời gửi lời xin lỗi tới hành khách về vụ việc trên.

Hiện Cục Hàng không liên bang (FAA) Mỹ đã cho mở cuộc điều tra nguyên nhân gây ra sự cố trên.