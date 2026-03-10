Chiều 10/3, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thiện (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thiện là cháu ruột của chị N.T.H.X. (ngụ cùng địa phương). Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Thiện bịa chuyện đang công tác tại Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Thiện còn nói nếu được vào biên chế chính thức sẽ có thu nhập cao nên nhờ chị X. chuyển tiền để “giải quyết công việc”.

Bị cáo Lê Quốc Thiện tại toà. Ảnh: V.N

Để tạo lòng tin, Thiện lên mạng xã hội thuê 3 tài khoản Zalo, giả danh những người đang công tác trong lực lượng công an như “đồng chí Hiếu”, “đồng chí Bằng” công tác ở Phòng Cảnh sát ma túy và một phó giám đốc công an tỉnh. Các tài khoản này kết bạn với chị X., nhắn tin trao đổi nhằm củng cố câu chuyện do Thiện dựng lên.

Thông qua "vai diễn" phó giám đốc công an tỉnh, Thiện lừa chị X. rằng cơ quan chức năng đang thanh lý 4 ô tô các loại với giá ưu đãi. Chị X. tin tưởng đồng ý mua và chuyển tiền cho Thiện.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024, chị X. đã chuyển tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho Thiện.

Đến tháng 8/2024, phát hiện mình bị lừa, chị X. làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tòa tuyên phạt bị cáo Thiện 17 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.