Ngày 10/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin kết quả điều tra liên quan vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 27/2, tại phòng bệnh E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (khóm 10, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra một vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 22h40 ngày 26/2, N.T.N. (32 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) đến phòng E609 thăm bệnh nhân L.M.L. (25 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long). Hai người là bạn thân.

Khi đến bệnh viện, N. mang theo một túi giấy bên ngoài in nhãn hiệu Danisa và đặt dưới gầm giường bệnh. Sau đó, N. ở lại phòng bệnh qua đêm cùng L.

Đến khoảng 7h30 sáng hôm sau, sau khi N. ra ngoài, bà P.T.G. (mẹ của L.) đến giường bệnh của con. Lúc này, bà G. thấy túi giấy của N. đặt dưới gầm giường nên nhặt lên định mở ra xem thì vật bên trong bất ngờ phát nổ, khiến bà bị xây xát nhẹ ở tay và chân.

Ngày 2/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long trưng cầu giám định các mẫu vật thu giữ tại hiện trường. Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự cho thấy: “Mẫu gửi giám định có thành phần thuốc pháo, không phát hiện thành phần thuốc nổ; theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mẫu gửi giám định không phải là vật liệu nổ”.

Căn cứ kết luận giám định, ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.