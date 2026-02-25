Ngày 24/2, Fox News đưa tin Zachery Ty Bryan (45 tuổi) bị tòa án bang California tuyên phạt 16 tháng tù sau khi nhận tội liên quan đến vụ lái xe trong tình trạng say rượu xảy ra tháng 2/2024 tại La Quinta (Mỹ).

Theo hồ sơ tòa án, nam diễn viên thừa nhận tội danh ở mức trọng tội và chấp nhận tình tiết tăng nặng do có 2 tiền án tương tự trước đó. Anh không được hưởng án treo và được trừ 53 ngày đã chấp hành trước khi tuyên án.

Nam diễn viên Zachery Ty Bryan.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc dừng xe kiểm tra sau nghi vấn liên quan đến va chạm giao thông. Cảnh sát cho biết khi tiếp cận, họ phát hiện dấu hiệu cho thấy Zachery suy giảm khả năng điều khiển phương tiện. Anh bị bắt và tạm giam tại Trung tâm giam giữ John Benoit, sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Những năm gần đây, Zachery liên tiếp vướng rắc rối pháp lý. Tháng 10/2024, anh bị bắt tại Oklahoma vì nghi ngờ lái xe khi say rượu và không có giấy phép hợp lệ. Năm 2023, anh nhận tội hành hung cấp độ 4 sau một vụ xô xát gia đình và chấp hành án tù ngắn hạn theo thỏa thuận với công tố viên.

Trước đó, năm 2020, nam diễn viên cũng đối mặt cáo buộc bạo lực gia đình tại Oregon và sau đó nhận tội.

Nam diễn viên từng là sao nhí đình đám.

Sinh năm 1981 tại Colorado, Zachery Ty Bryan nổi tiếng từ nhỏ với vai Brad Taylor trong series truyền hình Home Improvement (1991-1999). Sau thành công thời sao nhí, anh tham gia thêm một số dự án điện ảnh và truyền hình nhưng không tạo được dấu ấn như giai đoạn đầu sự nghiệp.

Zachery trong một buổi phỏng vấn: