Trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng xe điện mới nổi và sự cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, việc thu hút khách hàng mới đã khó, nhưng giữ chân họ còn khó hơn gấp bội. Theo báo cáo nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng từ tổ chức nghiên cứu J.D. Power, Porsche đã xuất sắc giành vị trí quán quân ở phân khúc xe cao cấp.

Cụ thể, Porsche đạt tỷ lệ khách hàng trung thành lên tới 58,2%. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 người sở hữu xe Porsche thì có gần 6 người tiếp tục chọn thương hiệu "ngựa chồm" Stuttgart cho lần đổi xe tiếp theo. Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 49% của toàn ngành xe sang.

Xếp ngay sau Porsche là Mercedes-Benz với tỷ lệ 49,7%. Đáng chú ý, các đối thủ sừng sỏ khác dù luôn dẫn đầu về doanh số nhưng vẫn chưa thể vượt qua Porsche về khả năng "gây nghiện" cho chủ sở hữu.

Ở phân khúc xe phổ thông, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế "vua giữ giá" và tự hào khi có lượng khách hàng trung thành cao nhất toàn thị trường, đạt tỷ lệ 62%. Honda bám đuổi sát sao với 55,5% ở phân khúc xe du lịch, nhưng lại thống trị tuyệt đối ở phân khúc SUV phổ thông với tỷ lệ 62%, minh chứng cho sức hút khó cưỡng của những mẫu xe như CR-V hay HR-V.

Tại sao lòng trung thành lại là "mỏ vàng" của hãng xe?

Theo các chuyên gia của J.D. Power, tỷ lệ khách hàng quay lại không chỉ đơn thuần là một con số thống kê, mà là thước đo chuẩn xác nhất cho sự hài lòng. Một khách hàng sẵn sàng bỏ tiền mua chiếc xe thứ hai, thứ ba từ cùng một thương hiệu là lời khẳng định đanh thép về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

Thêm vào đó, J.D. Power còn cho biết lòng trung thành của khách hàng cũng có thể giúp tăng giá trị bán lại của xe thuộc một thương hiệu. Không phải ngẫu nhiên mà Porsche, Toyota hay Honda luôn là những cái tên đứng đầu trong danh sách các xe giữ giá tốt nhất. Khi một thương hiệu có lượng khách hàng trung thành lớn, nhu cầu trên thị trường xe cũ luôn cao, từ đó đẩy giá trị bán lại lên mức tối ưu.

Giá trị thực cho người tiêu dùng

Trong thời điểm kinh tế biến động và chi phí sinh hoạt leo thang, tâm lý người tiêu dùng đang chuyển dịch sang xu hướng "ăn chắc mặc bền". Thay vì mạo hiểm với những thương hiệu xe mới có thể mang lại bất ngờ không mong muốn về độ bền hoặc linh kiện thay thế, khách hàng có xu hướng tìm về những giá trị cốt lõi đã được kiểm chứng.

Chỉ số từ J.D. Power cho thấy, các thương hiệu như Porsche hay Toyota đã thành công trong việc thiết lập một vòng lặp niềm tin. Họ không chỉ bán một chiếc xe, mà bán một sự an tâm dài hạn. Với khách hàng, việc mua xe từ một hãng có chỉ số trung thành cao cũng giống như một khoản bảo hiểm cho giá trị trao đổi trong tương lai, giúp họ dễ dàng nâng cấp lên những đời xe cao hơn mà không lo bị lỗ sâu.

Cuộc đua về công nghệ, màn hình hay mã lực có thể thay đổi theo từng năm, nhưng lòng trung thành của khách hàng – thứ tài sản vô hình được xây dựng từ sự ổn định và dịch vụ tận tâm – chính là rào cản vững chắc nhất giúp các hãng xe cũ trụ vững trước làn sóng xe mới đầy rẫy biến động hiện nay.

Theo J.D. Power, Slashgear

