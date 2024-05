Hyundai Grand i10 từng là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được khách hàng ưa chuộng với chi phí ban đầu rẻ, ít hỏng vặt và được đánh giá tương đối "lành tính". Mẫu xe Grand i10 thời điểm năm 2021 có ba phiên bản (MT Tiêu chuẩn, MT và AT) với giá dao động từ 330-402 triệu đồng. Trong đó, Hyundai Grand i10 phiên bản AT được quan tâm nhiều vì là phiên bản duy nhất trang bị hộp số tự động, nhiều trang bị tiện nghi hơn so với 2 phiên bản còn lại và phù hợp khách hàng mua xe lần đầu, kinh doanh dịch vụ,...

Hyundai Grand i10 từng rất được ưa chuộng. Ảnh: Mạnh Quân Auto

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet từ các nền tảng bán xe trực tuyến hiện nay, giá mẫu Hyundai Grand i10 cũ, phiên bản AT sản xuất năm 2021 chỉ còn khoảng 365 triệu đồng. Sau 3 năm lăn bánh, mẫu xe này đã mất giá khoảng 120 triệu đồng so với thời điểm mua mới năm 2021 tại TP.HCM với giá 485 triệu đồng. Với mức khấu hao này, chiếc xe mất giá tương đương chi phí mua một chiếc Honda SH 160 ABS hiện nay.

Trong khi đó, các mẫu xe cũ cùng phân khúc hạng A có mức giá rẻ hơn. Đơn cử như VinFast Fadil Plus 2021 từng có mức giá lăn bánh tại TP.HCM là 475 triệu đồng nhưng hiện tại mất giá khoảng 140 triệu, còn khoảng 335 triệu đồng. KIA Morning GT-Line 2021 hiện có giá trên thị trường xe cũ khoảng 360 triệu đồng, mất giá khoảng 150 triệu sau 3 năm lăn bánh.

Nội thất lỗi thời trên Hyundai Grand i10. Ảnh: EcoAuto

Hyundai Grand i10 được trang bị động cơ xăng 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114Nm, sử dụng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thông số của Grand i10 không quá ấn tượng, thấp hơn so với VinFast Fadil với động cơ 1.4L, sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 128Nm. Chính vì vậy nên độ linh hoạt và tăng tốc của Fadil được người dùng đánh giá cao hơn.

Trang bị tiện nghi bên ngoài của Hyundai Grand i10 không quá hiện đại, chỉ được trang bị hệ thống đèn pha LED, mâm 14 inch,... Nội thất của xe hầu hết chỉnh cơ và có thiết kế lỗi thời, kém hấp dẫn hơn so với KIA Morning GT-Line hay VinFast Fadil Cao cấp.

Phần lớn các chi tiết hoàn thiện bên trong Hyundai Grand i10 2021 đều làm bằng vật liệu nhựa cứng và nhựa mềm, chỉ có ghế bọc da nên sau 3 năm sử dụng, độ xuống cấp cũng không quá nhiều. Các chi tiết điều chỉnh cơ học bên trong xe dù không được hiện đại nhưng lại bền bỉ, khó hỏng hóc.

Hyundai Grand i10 được đánh giá là mẫu xe "lành tính". Ảnh: EcoAuto

Với mức giá Hyundai Grand i10 2021 hiện nay chỉ còn khoảng 360 triệu đồng, giới kinh doanh xe cho rằng, sẽ thích hợp với những khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ. Ưu điểm của việc mua một chiếc Grand i10 cũ là chi phí đầu tư ban đầu thấp, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng (5,4L/100km hỗn hợp) nên sẽ có thời gian hoàn vốn nhanh chóng hơn so với việc mua một chiếc xe mới hoàn toàn. Hơn nữa, mẫu xe này ít hư hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng cũng không cao.

Trong tầm tiền khoảng 360 triệu đồng, người dùng chỉ có thể mua được những mẫu xe cùng phân khúc, đã qua sử dụng như KIA Morning, VinFast Fadil, Honda Brio hoặc SUV VinFast VF 3 mới.

