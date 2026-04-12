Số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công cho thấy, kết thúc tháng 3/2026, toàn phân khúc xe sedan cỡ B tiêu thụ được 2.347 xe. Mức doanh số này tăng gần 40% so với tháng 2, vốn là điểm trũng của thị trường trong 2 năm qua. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh điểm 3.115 xe của tháng đầu năm, thị trường rõ ràng mới chỉ ở giai đoạn "hồi sức" chứ chưa thực sự bùng nổ.

Tính chung trong quý I/2026, tổng lượng xe sedan cỡ B bán ra đạt 7.110 xe. Sự phục hồi trong tháng 3 mang tính chất chu kỳ mùa vụ, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các chiến dịch xả kho, giảm giá tiền mặt và tặng lệ phí trước bạ từ các đại lý nhằm kích cầu tiêu dùng sau Tết.

Bức tranh doanh số tháng 3 cho thấy sự phân hóa sâu sắc về sức hút của từng mẫu xe. Dưới đây là thứ hạng chi tiết cùng tỷ lệ tăng trưởng:

Toyota Vios: 1.004 xe

Tiếp tục chứng minh sức mạnh của "mẫu xe quốc dân", Vios là cái tên duy nhất vượt mốc 1.000 xe/tháng, tăng 63% so với tháng trước. Lũy kế quý I/2026, Vios đạt 2.737 xe, bỏ xa các đối thủ và xây chắc ngôi vương.

Việc các đại lý mạnh tay ưu đãi cùng giá trị cốt lõi về độ bền, tính thanh khoản cao tiếp tục giúp Toyota Vios chiếm trọn niềm tin của cả tệp khách mua xe gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Mazda2: 433 xe

Mazda2 là "hiện tượng" thú vị nhất tháng 3 khi mẫu xe Nhật Bản này bất ngờ vươn lên vị trí á quân tháng với 433 xe bán ra, tăng 51% so với tháng 2. Doanh số liên tục duy trì đà tăng trưởng, đẩy các tên tuổi sừng sỏ xuống dưới. Lũy kế 3 tháng Mazda2 đạt 1.047 xe.

Giá bán dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc (chỉ nhỉnh hơn các xe cỡ A) cùng mác "xe nhập Thái" và thiết kế thời trang là vũ khí giúp Mazda2 thu hút mạnh mẽ khách hàng trẻ hoặc mua xe lần đầu.

Honda City: 398 xe

Honda City là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận mức tăng trưởng âm trong tháng 3 khi bán được 398 xe, giảm 13% so với tháng trước. Dù vậy, doanh số lũy kế quý I của City vẫn đứng thứ 2 toàn thị trường với 1.681 xe, nhưng nhịp chững lại này cho thấy áp lực không nhỏ về giá bán.

Khi các đối thủ đua nhau hạ giá, mức giá định vị khá cao của City khiến mẫu xe này gặp khó, bất chấp cảm giác lái và không gian được đánh giá hàng đầu.

Hyundai Accent: 369 xe

Dù có mức tăng trưởng dương 35% so với tháng 2, nhưng con số 369 xe bán ra trong tháng 3 vừa qua là một kết quả không được như kỳ vọng với Hyundai Accent - mẫu xe từng nhiều lần soán ngôi Vios. Lũy kế 3 tháng của Accent mới đạt 1.311 xe nhưng vẫn xếp thứ 3 toàn thị trường.

Sự hụt hơi của Accent so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từ việc thiết kế mới quá góc cạnh của xe chưa phù hợp với thị hiếu của người dùng dù trang bị tiện nghi ngày càng nhiều hơn.

Mitsubishi Attrage: 143 xe

Khép lại tháng 3, Mitsubishi Attrage là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất phân khúc với mức tăng 175% khi bán được 143 xe, thoát khỏi mức "chạm đáy" 52 xe của tháng 2. Dù doanh số nằm ở nhóm cuối nhưng mẫu sedan cỡ B này của Mitsubishi vẫn duy trì một tệp khách hàng riêng nhờ lợi thế xe nhập khẩu, siêu tiết kiệm nhiên liệu và giá bán rẻ.

Trong khi đó, KIA Soluto không được nhà phân phối Thaco công bố số liệu chi tiết mà gộp chung vào nhóm "xe KIA khác" (đạt 163 xe). Việc không được nâng cấp trong thời gian dài khiến Soluto ngày càng mờ nhạt trong cuộc đua với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Dưới góc nhìn chuyên gia, dù có sự phục hồi, nhưng "sức khỏe" dài hạn của phân khúc sedan cỡ B đang gặp thách thức lớn chưa từng có. Từng là phân khúc chủ lực định đoạt thị phần của các hãng tại Việt Nam, giờ đây nhóm sedan cỡ B đang bị bủa vây bởi hai thế lực: SUV/Crossover cỡ nhỏ và xe điện (EV).

Với tầm tiền từ 500-600 triệu đồng, thay vì mua một chiếc sedan gầm thấp, người Việt Nam hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các mẫu SUV cỡ B như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta nhờ thiết kế gầm cao đa dụng, gỡ rối bài toán ngập nước đô thị.

Song song đó, sự trỗi dậy của các mẫu xe điện đô thị với chi phí vận hành rẻ cũng đang lấy đi không ít khách hàng kinh doanh dịch vụ của các dòng xe sedan cỡ B truyền thống.

Bước sang quý II/2026, thị trường ô tô được kỳ vọng sẽ sôi động hơn khi bước vào giai đoạn mua sắm hè. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào các chiêu bài giảm giá là chưa đủ. Các hãng xe buộc phải đưa về những phiên bản nâng cấp toàn diện hơn, bổ sung công nghệ an toàn (ADAS) và tái định vị lại mức giá nếu không muốn phân khúc sedan cỡ B tiếp tục bị "teo tóp" trong tương lai.

