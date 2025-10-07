Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc liên tiếp hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của bão, khiến hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu. Trong dòng nước có nơi dâng quá nửa bánh xe, nhiều người đi xe máy buộc phải liều mình vượt qua và không ít trường hợp trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” khi xe chết máy giữa đường.

Nhiều xe máy trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của mưa ngập. Ảnh: Đình Hiếu

Vì sao xe bị chết máy khi đi qua vùng ngập?

Trao đổi với VietNamNet, anh Dương Văn Thành, chủ một cơ sở sửa chữa xe máy tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết, việc xe máy sử dụng động cơ đốt trong bị "lịm ga" rồi tắt máy giữa vùng ngập là chuyện thường xuyên xảy ra, nhất là với các mẫu xe tay ga.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nước xâm nhập vào những bộ phận quan trọng của động cơ và hệ thống điện, gây ra các sự cố khó khắc phục.

Anh Thành chỉ ra ba nguyên nhân phổ biến khiến xe chết máy giữa nước ngập: Nước ngập đến bu-gi, khiến bộ phận này không thể đánh lửa, động cơ không nổ được; nước chui vào ống hút gió và hòa lẫn vào xăng trong chế hòa khí, làm nhiên liệu lẫn nước; nước tràn vào ống xả, gây tắc đường thoát khí, thậm chí chui ngược vào động cơ – đây là tình huống nghiêm trọng nhất.

Một chiếc xe máy bị nước vào động cơ khiến dầu máy từ màu đen chuyển sang màu nâu sữa. Ảnh: Hoàng Hiệp

“Với các trường hợp nặng, động cơ xe máy có thể bị hư hại, cong tay biên, thậm chí phải đại tu máy. Chi phí khắc phục có thể lên tới cả triệu đồng,” anh Thành chia sẻ.

Không chỉ khiến xe hư hại, việc cố đi qua vùng ngập sâu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác cho người điều khiển, như ngã xe, trượt bánh, gây nguy hiểm, bất tiện và mất nhiều thời gian, công sức...

Theo khuyến cáo của các kỹ thuật viên, nguyên tắc vàng là không nên cố đi qua đoạn đường ngập. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng, người lái cần nắm vững một số lưu ý sau để hạn chế tối đa rủi ro:

- Quan sát và ước lượng độ sâu: Nếu mực nước cao ngang ống xả hoặc ngập quá nửa bánh xe, tuyệt đối không nên đi tiếp. Có thể quan sát xe cùng loại phía trước để đoán khả năng vượt qua.

- Chọn phần đường cao nhất để di chuyển: Thông thường, vị trí giữa lòng đường là phần cao hơn. Tránh đi sát lề vì dễ ngập sâu và tiềm ẩn nguy cơ từ hố ga hoặc miệng cống.

- Giữ đều ga, đi chậm, để số thấp: Với xe số, nên đi ở số 1 hoặc 2, giữ đều tay ga, không tăng giảm đột ngột. Với xe tay ga, duy trì ga đều và kết hợp nhẹ phanh để ổn định tốc độ.

- Không ngại xuống dắt xe: Khi cảm thấy xe khó vượt qua, hãy tắt máy và dắt bộ qua đoạn ngập. Có thể bịt ống xả bằng túi nilon hoặc giẻ sạch để ngăn nước lọt vào.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, sau khi ra khỏi vùng ngập, không nên nổ máy ngay. Hãy chờ vài phút để nước trong ống xả và các chi tiết khô bớt, sau đó khởi động nhẹ và rồ ga từ từ để đẩy nước ra ngoài. Khi tiếng máy nổ “tròn”, xe hoạt động ổn định trở lại thì mới tiếp tục di chuyển.

Khi buộc phải băng qua vùng nước ngập, cần đi chậm, để số thấp và giữ đều tay ga. Ảnh: Hoàng Hiệp

Xử lý thế nào khi không may xe bị chết máy giữa vùng ngập?

Nếu xe không may tắt máy giữa vùng ngập, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, đừng cố khởi động liên tục, vì càng làm vậy, nước càng dễ xâm nhập sâu vào buồng đốt, gây hư hại nghiêm trọng.

Hãy dắt xe đến nơi khô ráo, cao ráo để nước thoát ra tự nhiên. Nếu khởi động lại 2–3 lần vẫn không được, cần dừng ngay và kiểm tra từng bộ phận theo thứ tự:

- Bu-gi bị ướt: Đây là lỗi phổ biến và dễ khắc phục nhất. Tháo bu-gi bằng dụng cụ kèm theo xe, lau khô bằng giẻ sạch rồi lắp lại. Nếu may mắn, xe sẽ nổ máy trở lại.

- Nước vào chế hòa khí: Hãy khóa xăng, mở ốc xả để xả hết nước và xăng cũ, sau đó mở lại xăng, kéo “le gió” và khởi động lại.

- Nước lọt vào động cơ: Trường hợp này nghiêm trọng hơn, cần mang xe tới cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp để xả toàn bộ dầu nhớt, vệ sinh khoang máy và thay dầu mới. Nếu cố khởi động trong tình trạng này, xe có thể gãy tay biên, hỏng máy nặng.

Nhiều cơ sở sửa chữa xe máy quá tải sau đợt mưa lớn ở Hà Nội vào ngày 30/9 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Dương Văn Thành lưu ý: “Ngay cả khi xe đã nổ lại, người lái cũng không nên chủ quan. Có thể nước vẫn còn đọng trong pô hoặc bu-gi khiến xe chết máy lần nữa sau vài phút. Tốt nhất nên mang xe đến cơ sở sửa chữa xe uy tín để kiểm tra tổng thể.”

Theo vị chuyên gia này, việc xe chết máy do cố băng qua vùng nước ngập tuỳ nguyên nhân và mức độ hư hại, chi phí tại các tiệm sửa chữa xe máy có thể dao động từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng.

"Nếu "may mắn" chỉ bị ướt bu-gi, chi phí vệ sinh, làm khô bộ phận này là 10-20 nghìn đồng, có nơi còn miễn phí. Trường hợp phải thay bu-gi mới hết khoảng 60-100 nghìn đồng. Nặng hơn, nếu phải xúc rửa chế hòa khí, thay dầu máy, làm lại hệ thống điện hoặc lọc gió,.. giá khắc phục dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng", anh Thành chia sẻ thêm.

Vị chuyên gia này cũng đưa ra lời khuyên, ngay cả khi xe đi qua vùng ngập an toàn, người dùng vẫn nên mang xe đi kiểm tra tổng thể bởi các chi tiết như phanh, dây điện, lọc gió, mâm xe rất dễ bị ẩm, bám bùn hoặc gỉ sét nếu không làm sạch sớm. Ngay cả đối với xe máy điện, việc vệ sinh, xịt khô, tra dầu lại toàn bộ sẽ giúp xe vận hành ổn định và an toàn hơn.

Bạn có kinh nghiệm nào trong việc này? Hãy gửi ý kiến ở phần bình luận dưới bài viết. Bài viết cộng tác xin gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!