32 tuổi đã nhớ trước quên sau

Chị Đ.H.N. (32 tuổi, quê Hưng Yên) đến Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E (Hà Nội) khám vì mệt mỏi, giảm tập trung, suy giảm trí nhớ và mất động lực kéo dài.

Bề ngoài, chị N. không có dấu hiệu bất thường rõ ràng, vẫn khỏe mạnh, giao tiếp và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, những thay đổi về sức khỏe tâm thần khiến khả năng làm việc của chị suy giảm đáng kể.

Chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, làm việc chậm hơn trước, khó tập trung và quên những thông tin vừa tiếp nhận. Những tài liệu trước đây chỉ cần đọc một lần nay phải đọc lại nhiều lần. Công việc vốn quen thuộc cũng trở nên nặng nề. Có thời điểm đang suy nghĩ, chị cảm giác đầu óc như “đứng lại”, không thể tiếp tục xử lý công việc.

Chị N. cho biết vấn đề không phải do thiếu cố gắng mà là cảm giác không còn đủ năng lượng để làm việc như trước. Khi hiệu suất giảm, chị nghi ngờ năng lực của mình, trong khi áp lực từ công việc và cuộc sống tiếp tục gia tăng.

Trầm cảm có thể ảnh hưởng tới năng lượng, khả năng tập trung, trí nhớ. Ảnh: Magnific.

Chị N. cho biết điều khiến chị áp lực nhất không chỉ là phải nghỉ việc mà là cảm giác mình còn quá trẻ để rơi vào tình trạng này.

“32 tuổi, tôi vẫn còn nhiều kế hoạch cho công việc, thu nhập và gia đình. Trước đây tôi có thể tự mình làm mọi việc, nhưng khi sức khỏe giảm sút, tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình. Có những công việc trước đây tôi làm rất tốt thì nay cũng trở nên khó khăn, thậm chí phải xin nghỉ", người phụ nữ trẻ bộc bạch.

Trầm cảm không chỉ là buồn bã

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung - Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, chị N. bị trầm cảm và đã lên phác đồ điều trị kết hợp dùng thuốc và liệu pháp tâm lý cho người bệnh.

Bác sĩ Chung cho biết trầm cảm thường được biết đến với các biểu hiện như buồn bã, bi quan, mất hứng thú. Tuy nhiên, bệnh còn có thể ảnh hưởng đến năng lượng, khả năng tập trung, trí nhớ, tốc độ xử lý thông tin và động lực.

Sự suy giảm này đôi khi bị hiểu nhầm là lười biếng hoặc thiếu trách nhiệm. Một người làm việc chậm, thường xuyên quên việc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị cho rằng không còn nhiệt huyết, thiếu cố gắng. Trong khi đó, nguyên nhân thực sự có thể liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Để làm việc hiệu quả, ngoài sức khỏe thể chất, con người cần năng lượng, sự tập trung, trí nhớ, khả năng xử lý thông tin, lập kế hoạch và duy trì hoạt động trong thời gian dài. Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng này.

Do đó, khi một người trẻ đột nhiên làm việc sa sút, thường xuyên mệt mỏi, khó tập trung, hay quên, mất động lực hoặc không còn hoàn thành được những công việc vốn quen thuộc nên đi khám sức khỏe tâm thần.

Nếu các triệu chứng kéo dài và ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ hoặc sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên được thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Dấu hiệu nhận biết rối loạn trầm cảm cần được can thiệp kịp thời như:

- Mất hứng thú hoặc sở thích trong các hoạt động.

- Mất cảm giác ngon miệng, ăn ít hoặc sút cân.

- Rối loạn giấc ngủ.

- Rối loạn hoạt động tâm thần vận động.

- Giảm sút năng lượng, khí sắc giảm.

- Cảm giác vô dụng hoặc tội lỗi.

- Khó suy nghĩ, tập trung hoặc ra quyết định.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có ý tưởng hoặc có hành vi tự kết thúc cuộc sống.

“Khi ai đó xuất hiện các biểu hiện trên, kéo dài hoặc lặp lại trong một thời gian thì hãy đi khám sớm. Thông thường, tự bản thân rất ít người nhận ra dấu hiệu trầm cảm, do vậy sự quan tâm và hỗ trợ từ người thân, bạn bè để phát hiện, đưa đi khám sớm là rất quan trọng”, bác sĩ Chung tư vấn.

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