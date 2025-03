Tại Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E (Hà Nội), bố mẹ bệnh nhi cho biết con bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khoảng 2-3 tháng trước. Mỗi đêm, trẻ chỉ ngủ được 3 giờ, hay trằn trọc mất ngủ. Khi đi học, tâm lý trẻ thay đổi thất thường, có khi thu mình, có lúc lại dễ cáu gắt, phản kháng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Chung, Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, bệnh nhi được chẩn đoán trầm cảm. Qua khai thác tiền sử, bác sĩ thấy trẻ không bị áp lực học tập, bạn bè hay sang chấn tâm lý trong quá khứ. Tuy nhiên, bố mẹ của bệnh nhi từng điều trị trầm cảm, phải sử dụng thuốc. Vì vậy, bác sĩ nghi ngờ có thể do gene di truyền từ gia đình.

Bác sĩ Chung cho hay, bệnh nhi được kê đơn thuốc kết hợp can thiệp tâm lý. Tỷ lệ trẻ trầm cảm dưới 13 tuổi hiếm gặp hơn nên các bác sĩ cần theo dõi và can thiệp sát sao giúp trẻ phát triển lành mạnh.

Ước tính có hơn 300 triệu người trên thế giới mắc rối loạn trầm cảm. 85% bệnh nhân trong độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi. Tuổi khởi phát rối loạn trung bình là 18. Tỷ lệ người mắc bệnh trên 15 tuổi ngày càng tăng. Những người bệnh lớn tuổi hoặc dưới 11 tuổi có tiên lượng xấu hơn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm là nguyên nhân hàng thứ 3 của gánh nặng bệnh tật toàn thế giới năm 2004, dự kiến có vị trí dẫn đầu vào năm 2030. Tỷ lệ tử vong được tiêu chuẩn hóa do tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn là 20,9 ở nam và 27 ở nữ, tức là các bệnh nhân nam và nữ mắc trầm cảm có nguy cơ tự sát hoàn thành cao gấp 20,9 và 27 lần so với dân số chung.

Theo bác sĩ, nguyên nhân có thể do trẻ bị áp lực từ cuộc sống, gia đình, xã hội. Bên cạnh đó là sự thay đổi tâm sinh lý theo tuổi, ám ảnh bởi những đau thương thời thơ ấu, do lối sống không lành mạnh. Di truyền cũng là yếu tố tăng nguy cơ trầm cảm ở trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo các dấu hiệu nhận biết rối loạn trầm cảm:

- Mất hứng thú hoặc sở thích

- Mất cảm giác ngon miệng, ăn ít hoặc sút cân

- Rối loạn giấc ngủ

- Rối loạn hoạt động tâm thần vận động

- Giảm sút năng lượng, khí sắc giảm

- Cảm giác vô dụng hoặc tội lỗi

- Khó suy nghĩ, tập trung hoặc ra quyết định

- Ngoài ra, bệnh nhân còn có ý tưởng hoặc có hành vi tự sát.

Trầm cảm cần được can thiệp sớm. Vì vậy, khi có các dấu hiệu trên, người dân nên tới các cơ sở chuyên khoa sức khỏe tâm thần để kiểm tra ngay.