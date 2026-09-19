Chiều 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển.

Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mạnh Thắng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn và tiến hành bầu kiện toàn chức danh này.

Ngày 18/9, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Ông cho rằng việc được giao trọng trách mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định quyết tâm cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất lợi ích của Nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: Mạnh Thắng

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết sẽ tập trung cùng tập thể UBND tỉnh giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết vùng.

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và từng bước xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mạnh Thắng

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ông Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ tin tưởng Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo và phát huy khát vọng vươn lên của Nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô vào năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Thế Mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Bùi Văn Lương cũng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của ông Vương Quốc Tuấn đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.



