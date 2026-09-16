Theo Cổng TTĐT Chính phủ, sáng nay, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, truyền đạt chuyên đề "Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng 2 con số".

Thủ tướng: Nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực điều hành của Chính phủ. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, chính thức mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao), chặng đường 5 năm 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, nền kinh tế phải bứt phá, đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của Chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu. Đây cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ: năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách; năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ; tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình; đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi.

Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng cho biết ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội 14.

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm là nền tảng quan trọng nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực.

Cũng theo Cổng TTĐT Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi chuyên đề: “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia".

Ông nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội, gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media QH

Ông cũng phân tích những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia.

Việc vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật cũng là nội dung được Chủ tịch Quốc hội truyền đạt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ, về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Ông nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc, đó là: “Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”.