Sự kiện tổng kết dự án Pháo hoa - đào tạo và sản xuất phim dành cho người điếc, người khiếm thính (sau đây gọi chung là người khiếm thính) - diễn ra tại TPHCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như nhà sản xuất Trinh Hoan, đạo diễn Lê Bình Giang, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Bảo Định, Thế Mạnh, Khánh Ly...

Dự án được khởi xướng từ năm 2023 với ý tưởng ban đầu là xây dựng không gian nghệ thuật chung cho người khiếm thính và người không khiếm thính, dùng điện ảnh làm cầu nối và diễn xuất làm ngôn ngữ.

Ở đó, người khiếm thính và các đạo diễn cùng nhau sản xuất phim ngắn không lời thoại, dùng hình ảnh, chuyển động và nhịp điệu làm phương tiện biểu đạt chính.

Dự án tập trung vào việc hướng dẫn diễn xuất, khuyến khích sự thấu hiểu bản thân và xây dựng một môi trường học tập tôn trọng sự khác biệt cho người khiếm thính.

Với niềm tin ai cũng có quyền kể câu chuyện của mình thông qua điện ảnh, hướng dẫn diễn xuất Quế Thanh - một trong những người tham gia xuyên suốt dự án - dành nhiều tâm huyết kết nối các học viên khiếm thính, tạo dựng niềm tin và khơi mở khả năng biểu đạt từ bên trong.

Trong khi đó, các đạo diễn tham gia dự án nói quá trình làm việc với các diễn viên khiếm thính không gặp khó khăn, thậm chí có phần thoải mái khi họ luôn thể hiện sự quyết tâm cao.

Pháo hoa được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam đồng hành, tạo điều kiện triển khai.

Ông Paul Abela - tùy viên Nghe Nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại Sứ quán Pháp - cho biết từ những ngày đầu, phía Đại Sứ quán Pháp đã bị dự án thu hút không chỉ khía cạnh xã hội mà còn ở tham vọng nghệ thuật rõ ràng và định hướng tập trung vào đào tạo, sáng tạo và thực hành nghề nghiệp.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn.

"Những dự án như Pháo hoa không chỉ có giá trị đối với các nghệ sĩ khiếm thính và điếc mà còn có ý nghĩa với cả cộng đồng điện ảnh. Tôi tin rằng tất cả người tham gia workshop này, dù khiếm thính hay không khiếm thính, đều đã khám phá ra những cách làm việc, quan sát và sáng tạo mới", ông nói.

Tại sự kiện, ban tổ chức chiếu 5 phim ngắn gồm: Rừng; Tiếng thét; Nougat; Đôi bông Gò Công, có còn không? và Chị, em và điện thoại Xuân Bính Ngọ.

Sau khi xem, Trinh Hoan - nhà sản xuất gạo cội đứng sau nhiều tác phẩm, trong đó có phim của Trấn Thành - nhận định các phim ngắn này "rất đặc biệt".

"Các bạn có gương mặt sinh động và biết cách thể hiện điều đó trên màn ảnh. Một số bạn diễn xuất thực sự tốt, có thể thay đổi từ rất vui vẻ sang lo lắng, hoảng sợ chỉ trong 1 cú máy.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn chia sẻ cảm nhận sau khi xem 5 phim ngắn

Tôi cũng hiểu được khó khăn của người hướng dẫn và nể phục các bạn. Đây là bước đầu tốt và đầy hứa hẹn", ông chia sẻ.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn thấy may mắn khi được tham gia sự kiện. Anh nói điện ảnh không chỉ dừng ở âm thanh mà còn được truyền tải bằng cú máy, ánh sáng, cách diễn xuất; và vui khi người khiếm thính hiểu bản thân hơn nhờ điện ảnh.

Nghe tâm sự từ các diễn viên khiếm thính, Kiều Minh Tuấn đặc biệt quan tâm chi tiết phim Việt không có phụ đề tiếng Việt khiến cộng đồng người khiếm thính khó tiếp cận điện ảnh.

Anh khẳng định: "Tôi chắc chắn từ giờ trở đi, các hợp đồng phim của Kiều Minh Tuấn đều phải có thêm điều khoản có phụ đề tiếng Việt".