Chiều 24/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua trích xuất dữ liệu từ camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Trung tâm chỉ huy giao thông phát hiện xe khách mang biển số 22F-000.XX chở xe máy trong khoang hành khách.

Ô tô khách chở theo xe máy trong khoang hành khách bị camera AI phát hiện. Ảnh: C08

Theo đại diện Cục CSGT, việc chở xe máy trong khoang khách tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện. Đơn vị sẽ gửi thông báo phạt nguội lỗi “Để hàng hóa trong khoang chở hành khách". Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt từ 600-800 nghìn đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người ngồi trên cabin ô tô không thắt dây an toàn bị phát hiện. Ảnh: C08

Tài xế ô tô đầu kéo bị phát hiện không thắt dây an toàn. Ảnh: C08

Ngoài ra, đại diện Cục CSGT thông tin, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong ngày 18 và 19/9, Trung tâm chỉ huy giao thông phát hiện 236 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong số 236 trường hợp vi phạm, có tới 229 trường hợp không thắt dây đai an toàn (chiếm 97%); tiếp đó là lỗi dùng tay sử dụng điện thoại có 5 trường hợp; và vi phạm khác có 2 trường hợp.

Cục CSGT khuyến cáo, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính các lái xe và những người xung quanh.