Chiều 19/9, đại diện Cục CSGT cho biết, Cục trưởng - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình vừa có chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện ngay một số công tác trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát khi đảm bảo các yêu cầu:

Khi dừng xe để kiểm soát cán bộ CSGT phải sử dụng máy quay đeo trên người (camera body) hoặc bố trí máy quay ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT, dữ liệu của máy quay phải được lưu giữ đúng quy định;

Lực lượng CSGT dừng xe để kiểm soát khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT;

Khi có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác;

Khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy…

CSGT sẽ dùng camera để ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông, không dừng phương tiện.

Đối với các tổ CSGT được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm. Khi hết giờ cao điểm các tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý “phạt nguội”.

Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

Dự kiến, từ đầu năm 2026, CSGT trước khi xử lý bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Cục CSGT, trong thời gian tới, Cục và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết. Trong đó, Cục CSGT sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Dự kiến từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.