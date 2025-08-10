Sáng 10/8, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ liên tiếp đánh, tát, đá vào một phụ nữ ngay tại sảnh chờ thang máy khu chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) trước sự chứng kiến của trẻ nhỏ, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo hình ảnh từ clip, khoảng 22h đêm 9/8, người đàn ông tiến lại vỗ vai một phụ nữ mặc áo đen. Khi chị này quay lại nói chuyện, người này bất ngờ tát, đấm liên tiếp vào mặt và đầu.

Camera an ninh ghi lại vụ người đàn ông tấn công cô gái ở chung cư Sky Central. Ảnh: Cắt từ clip

Bị nạn nhân né tránh, người đàn ông tiếp tục lao tới đá, đấm vào người. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc có một phụ nữ đeo kính đi ngang qua nhưng không hề can ngăn, chỉ đứng nhìn.

Toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra ngay trước mặt 4 cháu nhỏ. Chỉ khi bảo vệ tòa nhà xuất hiện, người đàn ông mới dừng tay. Ngay sau khi clip xuất hiện, cộng đồng mạng đồng loạt lên án hành vi côn đồ, coi đây là hành động không thể chấp nhận.

Lãnh đạo UBND phường Phương Liệt – xác nhận vụ việc và cho biết, nạn nhân là chị N.T.T. (SN 1997). Chị T. đã tới Công an phường trình báo việc bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi hành hung bằng tay và chân tại sảnh B1, hành lang 1 chung cư Sky Central, 176 Định Công.

Hiện, cơ quan công an đã đưa chị T. đi khám, đồng thời khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.