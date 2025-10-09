Đoạn video dài hơn 3 phút, ghi nhận vào khoảng 3h30 sáng 4/10, cho thấy 2 đối tượng phối hợp rất nhịp nhàng. Một đối tượng ngồi chờ sẵn trên xe máy, còn người kia đi bộ áp sát từng xe ô tô đỗ bên đường, nhanh chóng dùng vật chuyên dụng để tháo cần gạt nước.

Camera an ninh ghi lại 2 kẻ gian đang tháo cần gạt nước xe ô tô trong đêm.

Chỉ trong vài chục giây, hắn đã bẻ trọn bộ cần gạt của mỗi xe, rồi chuyển cho đồng bọn cất vào túi. Hình ảnh từ camera an ninh, chỉ trong vòng 3 phút, hai kẻ trộm đã “gom” được cần gạt nước của ít nhất 4 ô tô, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Anh T.Đ.L. ở đường Thanh Bình, phường Hà Đông cho biết: “Sự việc xảy ra ngay trước cửa nhà tôi. Đêm đó tôi đỗ xe ngoài đường, sáng dậy thấy cả hai xe bị tháo sạch cần gạt nước.

Khi kiểm tra lại camera, phát hiện hai kẻ trộm đi xe máy, đeo khẩu trang và còn ngước lên nhìn thẳng vào camera rất lì lợm”.

Hình ảnh 2 kẻ gian tháo cần gạt nước ô tô 'lọt' vào camera an ninh. Ảnh: Cắt từ clip

Anh L. cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên khu vực này xảy ra trộm cắp tương tự. “Trước đó, nhiều hộ dân cũng bị bẻ logo xe, gương chiếu hậu, thậm chí cả biển số. Chúng tôi rất lo lắng vì tình trạng ngày càng táo tợn”, anh nói.

Xe ô tô màu trắng bị kẻ gian lấy cần gạt nước.

Chị N.H., một cư dân khác trong khu vực, chia sẻ: “Mỗi lần bị kẻ gian lấy trộm cần gạt, logo ô tô, gia đình tôi lại phải mất từ 4-5 triệu đồng để mua lại, sửa chữa. Cứ tưởng chuyện nhỏ, nhưng cộng dồn lại thì rất tốn kém và gây bức xúc”.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Hà Đông cho biết: “Chúng tôi đã giao công an phường vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.