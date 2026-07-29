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Ngày 29/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Vận tải T.B.P. để xác minh người điều khiển ô tô đầu kéo biển số 29E-110.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-015.XX có hành vi vượt ẩu.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định ông P.T.N. (SN 1979, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) là người điều khiển ô tô đầu kéo vượt xe khi có phương tiện ngược chiều chạy trong đoạn đường định vượt, không có tín hiệu xin vượt.

Ô tô đầu kéo vượt ẩu. Ảnh chụp màn hình

Đội CSGT đường bộ số 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.T.N. về hành vi điều khiển xe vượt trong trường hợp không được vượt theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi này, lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mới đây, tại cuộc làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Cục CSGT đề nghị cần kiên quyết loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Theo thống kê của Cục CSGT, việc vượt xe bằng cách mượn làn đường ngược chiều là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, chiếm trung bình khoảng 15% tổng số vụ.