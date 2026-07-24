Hơn 22h ngày 23/7, trên đường Văn Tiến Dũng (phường Phú Diễn, Hà Nội), lượng phương tiện lưu thông đã giảm, nhưng cũng là lúc nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng bắt đầu nối đuôi nhau lưu thông. Kéo theo đó là tình trạng một số xe chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường...

Để xử lý tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên đêm nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, trực tiếp chỉ huy. Trung tá Hải cho biết, mục tiêu của đợt kiểm tra không chỉ là xử lý các hành vi chở quá tải, quá khổ mà còn tập trung vào các vi phạm như cơi nới thành thùng xe, làm rơi vãi vật liệu, che lấp biển số, tự ý lắp thêm còi, đèn và vượt đèn đỏ...

Gần 23h, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô tải mang BKS 29C-738.XX do có dấu hiệu chở quá tải. Sau khi yêu cầu và thuyết phục tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ của người điều khiển và phương tiện, tổ công tác đã đưa xe vào trạm cân để kiểm tra tải trọng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ô tô tải chở hàng vượt tải trọng cho phép 21,5%. Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận biết phương tiện mình điều khiển chở quá tải nên đã cố tình chọn khung giờ đêm muộn để lưu thông.

"Do giá xăng, dầu tăng cao nên tôi chở thêm một chút. Tôi cũng chọn khung giờ đêm khuya vì nghĩ lực lượng CSGT đã đi ngủ", tài xế nói.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế lỗi: Chở hàng vượt tải trọng cho phép từ trên 10% đến 30% so với khối lượng hàng chuyên chở cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Với lỗi này, tài xế bị phạt 900 nghìn đồng và chủ phương tiện bị phạt 2,5 triệu đồng.

Trong ca công tác, tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô tải mang BKS 30M-338.XX làm rơi vãi vật liệu ra đường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên nắp thùng xe bám nhiều bùn đất. Khi phương tiện di chuyển, số bùn đất này rơi xuống mặt đường, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tổ CSGT đã lập xử phạt tài xế điều khiển ô tô tải mang biển số 30M-338.XX với hành vi rơi vãi vật liệu ra đường. Với lỗi này tài xế bị phạt 3 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ số 6, việc ô tô tải chở quá tải trọng cho phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm tăng quãng đường phanh, giảm khả năng kiểm soát phương tiện, đồng thời gây hư hỏng mặt đường, cầu cống và ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình giao thông.

Một số xe tải chở vật liệu xây dựng vẫn lợi dụng thời điểm vắng lực lượng tuần tra hoặc di chuyển qua các tuyến đường nhỏ để né kiểm tra. Để xử lý tình trạng này, đơn vị triển khai tuần tra lưu động bằng ô tô vào nhiều khung giờ đột xuất, đồng thời kiểm soát cả các tuyến đường nhỏ, đường liên xã nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.