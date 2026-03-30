Tối 30/3, theo bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Thức (nguyên Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Theo đó, ông Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, tiến hành các biện pháp tố tụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Thức đã nhận nhiều tỷ đồng từ các đối tượng.

Cơ quan công an làm việc với ông Hoàng Văn Thức. Ảnh: VTV

Trước đó, Cục C05 cùng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước; trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

Cơ quan điều tra xác định các thiết bị quan trắc môi trường đặt tại nơi phát sinh nước thải, nguồn thải đã bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu một cách tinh vi khi truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Dù thiết bị được niêm phong và có camera giám sát, các đối tượng vẫn điều chỉnh từ xa qua phần mềm để giảm chỉ số đầu ra, che giấu chỉ số xả thải thực tế và khiến dữ liệu gửi cơ quan quản lý luôn nằm trong ngưỡng cho phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu.