Khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) xảy ra vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700m².

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, có nguy cơ lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Trước tình hình trên, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và người dân đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời khẩn trương di dời tài sản, hỗ trợ các hộ lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Công an TP Hà Nội cũng điều động 12 xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư xung quanh.

Công tác chữa cháy phát huy phương châm 4 tại chỗ. Ảnh: CACC

Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá; nguyên nhân vụ cháy cũng đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.