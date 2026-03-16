Sau khi ghi birdie 10 feet ở hố 17 ngày chung kết The Players Championship 2026, Cameron Young bước lên tee với một suy nghĩ duy nhất: “Tôi sẽ đánh cú hay nhất đời mình”. Điều đó gần như trở thành sự thật.

Young tung cú phát bóng 375 yard, dài nhất từng được ghi nhận ở hố 18 trong kỷ nguyên ShotLink, uốn cong hoàn hảo theo thiết kế sân TPC Sawgrass của kiến trúc sư Pete Dye.

Cameron Young trong sảnh danh vọng The Players Championship. Ảnh: @THEPLAYERS

Cú đánh giúp anh chiếm lợi thế trước Matt Fitzpatrick, người đánh lệch vào khu cây bên phải.

Khi Fitzpatrick trượt cú putt par từ 8 feet, Young chỉ cần một cú gạt nhẹ để ghi par và giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp.

Chiến thắng này từng tưởng chừng rất xa vời. Ở vòng 3, Young đánh bóng xuống nước tại hố 18 và mắc double bogey, tụt 3 gậy so với người dẫn đầu Ludvig Aberg. Khi chuẩn bị bước vào loạt 9 hố cuối vòng 4, anh vẫn còn kém 3 gậy.

Nhưng tại TPC Sawgrass – nơi birdie và double bogey luôn song hành – cục diện thay đổi rất nhanh.

Young cho biết chìa khóa là kiên nhẫn bám trụ: giữ mình trong cuộc đua và chờ cơ hội. Bản lĩnh đó phần nào được tôi luyện từ kinh nghiệm tại Ryder Cup năm ngoái, nơi anh giành 3 điểm cho tuyển Mỹ, bao gồm chiến thắng trước Justin Rose ở trận đơn Chủ nhật.

Sự nghiệp của Young vốn thăng tiến nhanh: ra mắt PGA Tour tại U.S. Open 2019, bùng nổ năm 2022 với vị trí á quân The Open Championship và hạng ba PGA Championship.

Tuy vậy, anh phải chờ đến Wyndham Championship năm ngoái mới có danh hiệu Tour đầu tiên.

Cameron Young mừng chiến thắng với gia đình. Nguồn: PGA Tour

Bước ngoặt tại TPC Sawgrass đến khi Young điều chỉnh kỹ thuật cùng cha và cũng là HLV swing Dave Young, giúp đường gậy trung tính hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cú draw quen thuộc.

Hiệu quả xuất hiện ở đoạn cuối: Young đánh trúng fairway hố 16, rồi dùng wedge đưa bóng cách cờ 10 feet ở hố 17 để chia sẻ ngôi đầu. Sau đó là cú phát bóng 375 yard ở hố 18 – khoảnh khắc định đoạt tất cả.

“Không nghĩ ra cú nào hay hơn”, Young nói. “Đánh được cú đó đúng vào thời điểm ấy, thật sự quá tuyệt”.

Phần thưởng cho anh là 4,5 triệu USD – tương đương hơn 118,338 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại – trong quỹ thưởng 25 triệu USD. Đây cũng là tiền thưởng cao nhất trong sự kiện PGA Tour.