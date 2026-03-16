Tạm biệt Finalissima. Không có màn so tài Lionel Messi và Lamine Yamal. Dù tất cả các bên liên quan khẳng định đã làm mọi cách có thể, hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ không đối đầu để tranh danh hiệu giữa hai nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ.

UEFA và CONMEBOL thông báo trận đấu dự kiến giữa Tây Ban Nha và Argentina – lần lượt là nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ – vào ngày 27/3 tại Doha đã bị hủy.

Không có cuộc đối đầu Messi và Lamine Yamal. Ảnh: EFE

Nguyên nhân là xung đột vũ trang ở Trung Đông cùng việc không đạt được thỏa thuận về địa điểm thay thế.

Qatar, bên tài trợ kinh phí tổ chức, dự định chi 5 triệu euro cho mỗi liên đoàn, nhưng khoản tiền này sẽ không được thanh toán vì trận đấu không có bảo hiểm tài chính trong trường hợp bị hủy.

Cả phía châu Âu lẫn Nam Mỹ đều khẳng định Qatar không phải bên chịu trách nhiệm cho sự việc.

“Đây là nỗi thất vọng lớn đối với UEFA và các đơn vị tổ chức khi hoàn cảnh và thời điểm đã tước đi cơ hội của hai đội tuyển được tranh tài cho chiếc cúp danh giá này tại Qatar – quốc gia nhiều lần chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế tầm cỡ trong những cơ sở vật chất hiện đại”, UEFA cho biết.

Trong thông báo của mình, UEFA khẳng định đã xem xét “những phương án khả thi khác, nhưng cuối cùng đều không được LĐBĐ Argentina (AFA) chấp nhận”.

Phương án đầu tiên: tổ chức trận đấu tại Bernabeu ở Madrid đúng ngày dự kiến, với lượng khán giả chia đều 50%. Theo UEFA, đây sẽ là sân khấu đẳng cấp thế giới phù hợp với một sự kiện danh giá, nhưng AFA đã từ chối.

Các bên không tìm được tiếng nói chung và không được nhận 5 triệu euro. Ảnh: EP

Phương án thứ hai: tổ chức hai lượt trận – lượt đi tại Bernabeu ngày 27/3 và lượt về tại Buenos Aires trong một đợt FIFA Days trước EURO 2028 và Copa America 2028. Phương án này cũng bị bác bỏ.

Phương án thứ ba: nếu tìm được địa điểm trung lập tại châu Âu, trận đấu vẫn sẽ diễn ra ngày 27/3 hoặc ngày dự phòng 30/3. Đề xuất này cũng không được chấp nhận.

“Argentina đưa ra đề xuất tổ chức trận đấu sau World Cup, nhưng Tây Ban Nha không còn lịch trống nên phương án này bị loại bỏ. Sau đó, trái với kế hoạch ban đầu ngày 27/3, Argentina chỉ chấp nhận thi đấu vào ngày 31/3 – một thời điểm không khả thi. Vì vậy, rất đáng tiếc, UEFA buộc phải hủy bỏ kỳ Finalissima này”, thông báo kết luận.