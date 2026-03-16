Trong lúc ở nửa thành Man xanh, Pep Guardiola bảo mọi người có thể chỉ trích ông vì cách bố trí đội hình ở trận hòa 1-1 West Ham, tại Old Trafford, âm thanh rộn rã tiếp tục vang lên dưới thời Carrick.

Casemiro, Cunha và Sesko lần lượt lập công giúp MU thắng 3-1 Aston Villa. Nhờ kết quả này, ‘Quỷ đỏ’ hiện có 54 điểm, vững vàng vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, hơn chính Aston Villa - đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vé Champions League, 3 điểm.

Carrick đánh giá cao Casemiro nhưng anh đã xác nhận ra đi và thấy rằng, chuyện cầu thủ đến rồi đi với một CLB là hết sức bình thường. Tuy nhiên, HLV tạm quyền gửi thông điệp lãnh đạo MU, hãy giữ Bruno Fernandes. Ảnh: X MU Forever

Khi được đề cập về thế thuận lợi của MU trong cuộc đua trở lại sân chơi danh giá châu Âu mù tới, Carrick bày tỏ: “Chúng ta có thể tận hưởng chiến thắng này. Đó là một cảm giác tuyệt vời và là điều mà MU muốn duy trì.

Nhưng chúng tôi giữ bình tĩnh, hiểu rõ vị trí mình đang có, cũng như những gì cần làm để giành chiến thắng trong những cuộc so tài như hôm nay. Hiện tại MU đang ở một vị trí tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Chứng kiến Carrick khiến MU tiếp tục chơi đầy hưng phấn, cựu tiền đạo Wayne Rooney quả quyết, đồng đội cũ quá xứng đáng để được bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn ở Old Trafford. Tuy nhiên, Roy Keane thì ở phía ngược lại, vẫn không ủng hộ Carrick.

Tuy nhiên, Carrick không bận tâm về tương lai của mình, chỉ đang nỗ lực làm hết sức cùng MU và tận hưởng niềm vui mỗi ngày, cả trên sân tập cũng như khoảnh khắc đứng ngoài đường biên lúc đội thi đấu.

Thay vào đó, HLV tạm quyền gửi thông điệp quan trọng đến các sếp bự MU: hãy giữ Bruno Fernandes, thông qua những phát biểu khi được hỏi về Casemiro cũng như tiền vệ đội trưởng.

MU có kỷ lục hoàn hảo dưới thời Carrick tạm quyền - toàn thắng cả 5 trận ở Old Trafford. Ảnh: MUFC

“Casemiro là cầu thủ tuyệt vời, tầm ảnh hưởng lẫn bàn thắng cũng như tác động tạo ra với MU là vô cùng lớn, nhất là kể từ khi tôi trở lại đây và làm việc cùng cậu ấy.

Nhưng tôi nghĩ với một đội bóng, chuyện cầu thủ đến và đi vẫn diễn ra. Theo tôi, không nhất thiết MU phải mang về một phiên bản giống Casemiro để thay thế.

Đội có thể đi theo hướng khác, miễn là đảm bảo được sự cân bằng cần thiết, dù là trong hay ngoài sân, về khả năng lãnh đạo, vị trí,…”.

Về tương lai Bruno Fernandes, giữa thông tin có thể rời đi vào cuối mùa, Carrick cho biết ở vị trí của mình thật khó nói chuyện xa hơn của CLB và cầu thủ – HLV tạm quyền đến hết mùa, nhưng vẫn bày tỏ MU hãy giữ đội trưởng của họ:

“Về vấn đề của MU và chuyện tương lai, tôi khó có thể can thiệp quá nhiều vào điều đó. Nhưng chắc chắn chúng tôi không muốn mất Bruno Fernandes. Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi.

Tôi rất vui vì có cậu ấy trong đội. Bruno Fernandes đã chứng minh tầm ảnh hưởng của mình trong những khoảnh khắc quan trọng cho MU suốt bao lâu nay.

Bruno luôn có mặt khi bạn cần và có thể tin tưởng vào cậu ấy, người nỗ lực hết mình trong tập luyện lẫn thi đấu".