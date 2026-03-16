Aryna Sabalenka cuối cùng đã chinh phục Indian Wells sau khi đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Elena Rybakina trong trận chung kết đầy kịch tính. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt Belarus “trả món nợ” trước Rybakina, người từng nhiều lần khiến cô ôm hận ở các trận chung kết lớn.

Rybakina bước vào trận đấu với phong độ cực cao khi sở hữu chuỗi 12 chiến thắng trước các tay vợt thuộc top 10. Tay vợt người Kazakhstan sớm thể hiện bản lĩnh khi giành break ở game thứ 6 của set đầu tiên và giữ vững lợi thế để khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Sang set hai, Rybakina tiếp tục khởi đầu thuận lợi với break sớm, nhưng Sabalenka nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ. Tay vợt số một Belarus đòi lại break ngay lập tức, sau đó bẻ thêm game giao bóng của đối thủ để cân bằng tỷ số khi thắng set hai 6-3.

Set quyết định diễn ra vô cùng căng thẳng. Sabalenka giành break sớm, nhưng Rybakina kiên cường đòi lại ở game thứ 10. Sau game đấu kéo dài hơn 12 phút với nhiều điểm break được cứu, hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Rybakina từng có championship point nhưng Sabalenka xuất sắc cứu nguy trước khi thắng 8-6. Sau 2 giờ 38 phút thi đấu, Sabalenka chính thức lần đầu đăng quang Indian Wells.