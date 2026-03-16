Highlights Jannik Sinner 2-0 Daniil Medvedev (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên đăng quang tại Indian Wells sau chiến thắng nghẹt thở trước Daniil Medvedev trong trận chung kết giải Masters 1000 danh giá năm 2026.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả hai tay vợt đều thể hiện phong độ cao và không cho đối thủ nhiều cơ hội bẻ game giao bóng. Set đầu tiên chứng kiến những pha bóng giằng co liên tục với các game đấu kéo dài.

Sinner thắng nghẹt thở Medvedev trong trận chung kết - Ảnh: US Open

Sinner và Medvedev đều chơi chắc chắn trong những pha giao bóng quyết định, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, tay vợt người Italia thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi giành chiến thắng sát nút 8-6, qua đó vượt lên dẫn trước sau set đầu tiên.

Sinner hiện đã giành được cả 6 danh hiệu Masters 1000 trên mặt sân cứng - Ảnh: ATP Tour

Bước sang set hai, Medvedev nỗ lực đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Sinner vẫn duy trì sự ổn định đáng nể với những cú đánh cuối sân chính xác và khả năng phòng ngự bền bỉ. Hai tay vợt tiếp tục kéo nhau vào loạt tie-break thứ hai.

Trong thời khắc quyết định, Sinner một lần nữa cho thấy sự lạnh lùng khi giành chiến thắng 7-4, khép lại trận chung kết sau hai set kịch tính.

Sinner lần đầu vô địch Indian Wells - Ảnh: ATP Tour

Chiến thắng này giúp Sinner lần đầu đăng quang tại Indian Wells, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Italia.