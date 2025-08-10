Theo tờ Khmer Times, phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (10/8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry nhấn mạnh cáo buộc của Thái Lan là vô căn cứ.

"Chính quyền Campuchia cùng với tất cả các cơ quan rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân đã đưa ra lời giải thích bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ từ phía Thái Lan", ông Chum Sounry nói.

Campuchia tố Thái Lan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn gồm triển khai quân, tuần tra biên giới, và dựng hàng rào dây thép gai. Ảnh: Khmer Times

Cũng theo ông, cho đến nay, chưa có cuộc điều tra đáng tin cậy hoặc minh bạch nào liên quan tới vụ việc mà Thái Lan đề cập. Campuchia kêu gọi sự kiên nhẫn, và hối thúc Thái Lan tránh đưa ra những cáo buộc công khai một cách vội vàng có thể làm suy yếu lòng tin đôi bên, và tinh thần ngừng bắn mà hai nước đã cam kết duy trì.

Ông Chum Sounry yêu cầu Thái Lan tôn trọng hoàn toàn các thỏa thuận đã đạt được tại phiên họp đặc biệt gần đây của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Kuala Lumpur, Malaysia nhất là cam kết duy trì các vị trí quân đội hiện tại, và kiềm chế hoạt động di chuyển hoặc tuần tra về phía bên kia.

Theo Campuchia, quân đội Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách triển khai quân đội, tiến hành tuần tra, và dựng hàng rào dây thép gai dọc theo biên giới tranh chấp.

Theo Điểm 2 trong biên bản cuộc họp GBC hôm 7/8, hai bên cam kết duy trì việc triển khai quân đội ở vị trí hiện tại. Trước đó, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 29/7 đã yêu cầu cả hai bên dừng triển khai quân đội, và kiềm chế mọi hoạt động di chuyển hoặc tiếp viện có thể làm gia tăng căng thẳng.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết đã đưa ra trong cuộc họp.

"Chúng tôi hy vọng Thái Lan sẽ tôn trọng các điểm đã thống nhất trong phiên họp đặc biệt của GBC mà đặc biệt là Điểm 2 nêu rõ cả hai bên không được di chuyển quân đội bao gồm kiềm chế tuần tra ngoài các vị trí hiện tại của họ”, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh.

Hiện Thái Lan chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Một số hình ảnh được tờ Khmer Times công bố: