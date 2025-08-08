Theo tờ Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 7/8 đã đăng tải lên mạng xã hội bức thư ông gửi tới Ủy ban Nobel Na Uy nhằm đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Với tư cách là Thủ tướng Campuchia, tôi vô cùng vinh dự khi được chính thức đề cử Tổng thống Trump tranh giải Nobel Hòa bình. Bức thư không chỉ phản ánh sự cảm kích của cá nhân tôi, mà của toàn bộ người dân Campuchia trước những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột biên giới của ông Trump", ông Hun Manet mở đầu bức thư gửi Ủy ban Nobel.

Bức thư đề cử Tổng thống Trump của Thủ tướng Campuchia. Ảnh: Facebook/Hun Manet

Trong bức thư, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, khả năng ngoại giao và tầm nhìn đột phá của Tổng thống Trump đã được thể hiện rõ thông qua việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan. Ông Hun Manet nhận định, sự can thiệp của nhà lãnh đạo Mỹ là "yếu tố then chốt" giúp tránh được tổn thất lớn về sinh mạng, đồng thời mở đường cho việc tái lập hòa bình ở biên giới.

"Đó chỉ là một ví dụ điển hình trong số nhiều thành tựu góp phần làm giảm căng thẳng trên toàn cầu của ông Trump. Sự kiên định của ông ấy trong việc đem lại hòa bình hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của giải thưởng. Vì lẽ đó, tôi hy vọng việc đề cử Ngài Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ cho giải Nobel Hòa bình sẽ được xem xét một cách thuận lợi", ông Hun Manet khép lại bức thư.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã sử dụng đòn bẩy thương mại để thúc giục Campuchia và Thái Lan ngồi vào bàn đàm phán và đạt thỏa thuận ngừng bắn một cách nhanh chóng. Trước đó, ông Trump cũng từng nhiều lần khẳng định mình xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Pakistan và Ấn Độ hay Israel và Iran.