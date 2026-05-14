Mới đây, NSND Chí Trung chia sẻ về hành trình vượt qua “căn bệnh lạ” khiến ông khổ sở suốt nhiều tháng. Theo nam nghệ sĩ, hơn nửa năm, cứ về đêm ông lại ngứa ngáy khắp người, có những sáng thức dậy, môi, mũi và mắt đều sưng phù.

Lo lắng cho sức khỏe, ông đi khám tổng quát nhưng kết quả cho thấy tim, phổi, gan, thận cùng các chỉ số khác đều bình thường. Không tìm ra nguyên nhân, ông tự tra cứu thông tin trên mạng và nghi ngờ mình nhiễm ký sinh trùng. Sau khi xét nghiệm tại một cơ sở y tế, ông được chẩn đoán nhiễm giun đũa chó mèo (Toxocara canis) và được kê thuốc điều trị. Các triệu chứng sau đó giảm rõ rệt.

Triệu chứng bệnh trên tay chân của nghệ sĩ Chí Trung. Ảnh: NVCC.

Căn bệnh có thật sự lạ?

Bệnh ấu trùng giun đũa chó (Toxocara canis) mà nam nghệ sĩ mắc phải là bệnh ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người do loài giun đũa chó gây nên. Bệnh không lạ, có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội), cơ sở chuyên khoa về bệnh lý ký sinh trùng, cho biết nguồn bệnh hay ổ chứa chính là chó nhiễm giun Toxocara spp., đặc biệt chó con là ổ chứa nguy cơ cao nhất cho người.

Bệnh nhân tiếp xúc với ấu trùng giun đũa chó mèo qua việc ôm, chơi, ngủ cùng thú cưng nhưng cũng có thể ăn thực phẩm nhiễm giun, chất thải của chó mèo ra môi trường. Nếu ăn phủ tạng hay thịt chưa chế biến chín của một số vật chủ chứa mầm bệnh như gà, vịt, trâu, bò, cừu, thỏ, người dân có thể nhiễm bệnh.

TS.BS Trần Huy Thọ, Phó giám đốc thường trực Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, cho biết bệnh giun đũa chó mèo dễ nhầm lẫn với các bệnh da liễu, dị ứng, điều trị nhiều năm không khỏi. Thực tế, các bác sĩ ghi nhận có nhiều trường hợp thấy não, gan... bị tổn thương nhưng không phải do khối u mà do giun đũa chó mèo. Trong khi nếu được chẩn đoán, xác định chính xác bệnh (qua xét nghiệm máu), việc điều trị khá đơn giản với thuốc đặc hiệu phối hợp với điều trị triệu chứng.

Triệu chứng bệnh và cách đề phòng

Bác sĩ Lê Văn Thiệu - Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội), cho biết, hằng ngày ông vẫn tiếp nhận khám cho nhiều bệnh nhân dương tính ký sinh trùng trong đó có giun đũa chó mèo.

Biểu hiện phổ biến gồm ngứa, nổi mẩn, đau đầu, đau bụng, ho kéo dài, mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ. Khi ấu trùng di chuyển đến nội tạng, người bệnh có thể sốt, khó thở, tức ngực, tiêu chảy hoặc sụt cân. Trường hợp ký sinh trùng ở mắt có thể giảm thị lực, viêm mắt, thậm chí mù lòa. Nếu xâm nhập hệ thần kinh, bệnh nhân có nguy cơ đau đầu dữ dội, co giật và tổn thương thần kinh nguy hiểm.

Vì triệu chứng không đặc hiệu nên bệnh này dễ bị nhầm với cảm cúm, viêm xoang hay rối loạn tiền đình.

Bác sĩ Thiệu cho biết, khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng có thể di chuyển đến gan, mắt, não hoặc nhiều cơ quan khác. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng như co giật, động kinh, tổn thương thần kinh, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cho biết phần lớn bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc điều trị ký sinh trùng kết hợp thuốc chống viêm nếu phát hiện sớm. Sau vài ngày điều trị, nhiều trường hợp giảm đau đầu, tỉnh táo hơn và cải thiện rõ tình trạng sức khỏe.

Để phòng bệnh, chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Chó mèo nên được tắm rửa, tẩy giun định kỳ và nuôi nhốt hợp lý, tránh phóng uế bừa bãi. Sau khi tiếp xúc với vật nuôi hoặc đất cát, người dân cần rửa tay bằng xà phòng sạch.

Bên cạnh đó, mọi người nên ăn chín uống sôi, hạn chế các món tái sống. Việc tẩy giun định kỳ cho người khoảng 6 tháng/lần cũng là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe.