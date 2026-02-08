Ngày 7/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương (TP Hải Phòng) thông tin, các bác sĩ của đơn vị vừa phát hiện ca bệnh đặc biệt này ở bệnh nhân Đ.T.H (37 tuổi, trú tại xã Hồng Châu, TP Hải Phòng), đến bệnh viện khám chuyên sâu do nghi ngờ tổn thương gan.

Trước đó, trong một lần thăm khám tại cơ sở y tế gần nhà, kết quả siêu âm cho thấy nhu mô gan của bệnh nhân thô, nên chị H. được giới thiệu đến bệnh viện để tiếp tục kiểm tra chuyên sâu.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng ngứa toàn thân kèm nổi mề đay, mỗi đợt kéo dài khoảng 1-2 tuần và tái diễn cách nhau vài tháng. Mỗi lần như vậy, chị thường tự mua thuốc dị ứng để điều trị, sau 2-3 ngày triệu chứng thuyên giảm nên không đi khám chuyên khoa. Đáng chú ý, trước đây bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm da cơ địa nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Bệnh nhân được bác sĩ khám. Ảnh: BVCC.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu xơ gan độ 1. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy chị H. không có những yếu tố nguy cơ thường gặp gây tổn thương gan như sử dụng rượu bia, hút thuốc lá hay mắc viêm gan mạn tính. Men gan cũng không tăng cao. Từ những dấu hiệu bất thường này, bệnh viện đã chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm tìm nguyên nhân, trong đó có xét nghiệm ký sinh trùng.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm đồng thời 5 loại ký sinh trùng gồm: Giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn, sán dây chó và sán máng. Đây là ca bệnh đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương ghi nhận tình trạng nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng.

Theo Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phương Nam - Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, đây là trường hợp hiếm gặp và khá đặc biệt, cho thấy vai trò quan trọng của việc thăm khám đúng chuyên khoa khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài nhưng không rõ nguyên nhân.

Trong số các tác nhân được phát hiện, sán lá gan lớn là loại ký sinh trùng có khả năng gây tổn thương gan kéo dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển âm thầm, dẫn đến xơ hóa gan và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Bác sĩ Nam khuyến cáo, người dân khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa kéo dài, nổi mề đay tái phát nhiều lần, rối loạn tiêu hóa, đau tức vùng gan, hoặc phát hiện bất thường ở gan qua siêu âm dù không sử dụng rượu bia và không mắc viêm gan virus, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa gan mật và ký sinh trùng để được thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Cấp cứu người đàn ông ở Hà Nội khi tự ý mua thuốc loại 'nhanh khỏi nhất' Thấy có triệu chứng ho, người đàn ông ở Hà Nội đã ra nhà thuốc chọn mua loại nhanh khỏi nhất. Kết quả, bệnh nhân cấp cứu vì biến chứng nặng, vi khuẩn kháng thuốc vì tự ý dùng.

Tiêm làm đẹp, cô gái cấp cứu trong tình trạng đau đớn Sau tiêm ở vùng đùi, cô gái bị viêm áp xe nặng vùng đùi dẫn tới đau đớn tột cùng phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.