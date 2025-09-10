Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc ở xã Tri Tôn

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 9/9, Đoàn cán bộ lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác kiểm tra về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tại 2 xã An Cư và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tham gia đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc; ông Danh Tha, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang; đại diện sở, ban, ngành liên quan.

Cần giải pháp tháo gỡ khó khăn

Đoàn công tác đã nghe các báo cáo về đặc điểm, tình hình hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư, thông tin, sau sáp nhập, xã có 7.315 hộ, với trên 39 nghìn nhân khẩu; trong đó có 5.092 hộ dân tộc Khmer, với trên 21 nghìn nhân khẩu (chiếm 69,61% dân số của xã).

Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư, báo cáo các nội dung với đoàn công tác

Từ chính sách của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của Nhân dân, đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, người dân trên địa bàn xã đã được cải thiện. Tuy nhiên, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên việc tiếp cận thông tin, chủ trương, chính sách còn hạn chế. Thời gian qua, việc bố trí kinh phí cho thực hiện một số chính sách chưa kịp thời.

Theo ông Nguyễn Duy Phong, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng khi đây là mô hình chính quyền tương đối mới, nhiều quy định, thủ tục, công việc chuyển giao từ mô hình cũ còn chưa đồng bộ.

Không ít cán bộ, công chức cấp xã (ở tất cả các khối) được bố trí đảm trách công việc mới so với trước, nhiều việc phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, do đó, cần được đào tạo, tập huấn, trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp mới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Ngoài ra, việc cơ sở vật chất cũ, xuống cấp, về lâu dài sẽ không đảm bảo được công việc đề ra. Xã đang nỗ lực để từng bước gỡ khó để đảm bảo công việc.

Bà Hồ Thị Kim Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Tôn, báo cáo về việc vận hành chính quyền 2 cấp và thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn

Bà Hồ Thị Kim Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Tôn, cho hay, với đặc thù là xã có đông đồng bào DTTS sinh sống; trong đó, đồng bào Khmer 46,80% tổng dân số toàn xã.

Do đó, ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Địa phương cũng đã chủ động tăng cường nắm bắt tình hình, tuyên truyền, giải quyết các việc liên quan đến đồng bào DTTS và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Bên cạnh các đề xuất giúp đỡ, tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện chính quyền 2 cấp, địa phương cũng đề xuất với đoàn công tác xem xét, hướng dẫn, bố trí thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông, hạ tầng nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của đồng bào DTTS. Đặc biệt là giải quyết vướng mắc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Quan tâm bố trí cán bộ công tác dân tộc, tôn giáo khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr và các thành viên đoàn công tác đã tiếp thu, làm rõ và hỗ trợ thông tin hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Chia sẻ với những khó khăn trong vận hành chính quyền 2 cấp, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương; đồng thời cũng lưu ý địa phương cần quan tâm về vấn đề nhân sự, sao cho các cán bộ, công chức yên tâm công tác, cống hiến cho địa phương.

Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với tỉnh rà soát kỹ, tham mưu phương án quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội trong cả ngắn hạn và dài hạn; đặc biệt liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Về một số khó khăn về nhân sự lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tại địa bàn xã, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị địa phương bố trí cán bộ lĩnh vực dân tộc, tôn giáo riêng biệt, không lồng ghép. "Với địa bàn đặc thù, có đông đồng bào DTTS sinh sống, đồng thời đa dạng về tôn giáo, tín ngưỡng, trong giai đoạn mới, với việc phân cấp, phân quyền triệt để, nếu chưa bố trí cán bộ và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực thì không thể đáp ứng được công việc", Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo tại xã An Cư

Đối với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian còn lại, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, qua đó để làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

* Dịp này, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thăm hỏi, tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS và các hộ nghèo DTTS tại 2 xã An Cư và Tri Tôn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tri Tôn

Tại đây, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã đề nghị, đội ngũ Người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; Đồng thời, bày tỏ sự chia sẻ với các hộ gia đình khó khăn, mong muốn bà con nêu cao ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tào Đạt