Thí điểm mô hình hành chính công chủ động từ quý II

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026 - 2030 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng chính quyền số hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao; kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu và xã hội số phát triển văn minh, an toàn, bao trùm.

Hướng tới cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh cho người dân và doanh nghiệp, một chỉ tiêu cụ thể được tỉnh Tây Ninh đặt ra cho giai đoạn từ nay đến hết năm 2027 là 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình thiết yếu được ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong ít nhất một trong các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dùng hoặc ra quyết định tự động, nhằm nâng cao hiệu quả, tốc độ và chất lượng phục vụ.

Giai đoạn 2028 - 2030, địa phương này phấn đấu 50% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được triển khai ở mức chủ động, được AI hỗ trợ “cá thể hóa”, thông báo hoặc gợi ý hành động theo các mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời.

Nội dung truyền thông về việc thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động tại Tây Ninh sẽ được thông tin trên nhiều kênh như cổng thông tin điện tử, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng, nền tảng số của tỉnh.

Theo kế hoạch thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dự kiến trong quý II năm nay, 59 dịch vụ hành chính công chủ động như nhắc lịch tiêm chủng, cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi, số hóa giấy phép có thời hạn để chủ động gia hạn, gia hạn bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhắc hạn biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch, nhắc hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng... sẽ được triển khai.

Các dịch vụ hành chính chủ động trong kế hoạch thí điểm của UBND tỉnh Tây Ninh được phân loại theo 4 cấp độ chủ động, bao gồm: Cấp độ 1 - Nhắc việc, hệ thống phát hiện sự kiện, thời hạn và gửi thông báo nhắc nhở cho người dân, tổ chức; Cấp độ 2 - Gợi ý hồ sơ sẵn, hệ thống chuẩn bị sẵn thông tin, biểu mẫu, hồ sơ dự thảo để người dân xác nhận; Cấp độ 3 - Chủ động nộp hồ sơ, hệ thống tự động tạo lập và nộp hồ sơ sau khi người dân đồng ý; Cấp độ 4 - Chủ động và liên thông hoàn toàn, hệ thống tự động thực hiện toàn bộ quy trình trên cơ sở liên thông dữ liệu.

Việc xác định cấp độ chủ động của từng dịch vụ sẽ giúp các sở, ban, ngành chủ động lựa chọn mức triển khai phù hợp với điều kiện dữ liệu, pháp lý và kỹ thuật, tránh áp lực triển khai vượt khả năng thực tế.

Kỳ vọng của UBND tỉnh Tây Ninh đối với việc tổ chức thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn tỉnh là từng bước chuyển đổi phương thức phục vụ từ mô hình hành chính bị động (chờ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện) sang chủ động (gợi ý, nhắc nhở, dự báo, chuẩn bị trước); nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, khai thác tối đa các dữ liệu đã được số hóa và đưa vào sử dụng; tiết kiệm thời gian và chi phí của tổ chức và cá nhân; tăng tính minh bạch và giảm chi phí phi chính thức; thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cả nhận thức và hành động

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyền thông, ngày 13/5, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai thí điểm mô hình hành chính công chủ động trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, quy trình và lợi ích của mô hình hành chính công chủ động. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong quá trình thí điểm.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng nêu rõ yêu cầu công tác truyền thông phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, dễ hiểu, dễ tiếp cận trên toàn tỉnh, với nội dung tuyên truyền lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nhấn mạnh lợi ích thiết thực. Bên cạnh đó, thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời, đúng quy định, sử dụng các kênh chính thống; gắn công tác truyền thông với lộ trình triển khai thực tế, phù hợp từng nhóm đối tượng và từng nhóm dịch vụ.

Một nội dung truyền thông trọng tâm là giới thiệu tổng quan mô hình hành chính công chủ động trên địa bàn tỉnh, làm rõ sự khác biệt giữa mô hình chủ động và cách làm truyền thống, khẳng định đây là bước đổi mới trong phục vụ hành chính công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tỉnh Tây Ninh cũng sẽ tập trung tuyên truyền về lợi ích trong giải quyết thủ tục hành chính chủ động; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các kênh chính thức để nhận thông báo, tra cứu và được hỗ trợ; đồng thời, cung cấp thông tin các nhóm dịch vụ triển khai theo từng giai đoạn.

Các nội dung trên sẽ được truyền tải thông qua nhiều kênh như cổng thông tin điện tử tỉnh và các website cơ quan; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng, nền tảng số của tỉnh; Zalo Official Account và các kênh số phù hợp; báo chí, truyền thanh cơ sở, bộ phận một cửa các cấp. Ngoài ra, kế hoạch truyền thông cũng được triển khai theo lộ trình gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị, triển khai diện rộng, duy trì và chiều sâu.