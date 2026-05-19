A Mú Sung là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, Dao và Giáy. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, trong tháng 5 này, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã A Mú Sung đã chủ động triển khai mô hình “Hành chính công di động”. Đây là bước đi đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng biên, giúp rút ngắn khoảng cách phục vụ giữa chính quyền và nhân dân.

Mô hình hoạt động theo lịch trình định kỳ 01 ngày/tuần tại mỗi địa bàn.

Mô hình được ra quân tại hai địa điểm của xã: ngày 8/5/2026 tại thôn Nậm Giang 1 và ngày 15/5/2026 tại thôn Ngải Trồ. Chỉ sau hai lượt triển khai, tổ công tác lưu động đã gặt hái được những con số rất tích cực khi tiếp nhận 12 thủ tục hành chính cốt lõi và hướng dẫn hơn 57 lượt người dân làm các hồ sơ về hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội... Tại đây, các cán bộ cũng trực tiếp hỗ trợ số hóa hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, đồng thời tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho đồng bào. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng và các đoàn thể còn lồng ghép hướng dẫn đồng bào kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt, cách sử dụng điện thoại thông minh để quảng bá nông sản và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Để bảo đảm tính hiệu quả, mô hình hoạt động theo lịch trình định kỳ một ngày/tuần tại mỗi địa bàn và được thông báo công khai trước 5 ngày để người dân chủ động sắp xếp thời gian. Lực lượng nòng cốt tham gia là sự phối hợp liên ngành giữa cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Đoàn Thanh niên, Công an xã và Tổ công nghệ số cộng đồng.

Việc đưa "Hành chính công di động" về tận thôn bản mang lại những giá trị thiết thực cho xã vùng biên: Mọi thủ tục được thực hiện tại chỗ, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí di chuyển; đồng thời, mô hình còn giúp đồng bào dân tộc thiểu số ít có điều kiện tiếp cận công nghệ được hưởng thụ dịch vụ công một cách minh bạch, nhanh chóng và đúng quy định. Đây không chỉ là giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuần túy mà còn là hành trình nhân văn, góp phần nâng cao toàn diện đời sống kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng cao Lào Cai.