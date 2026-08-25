Hãng thông tấn Kyodo đưa tin tòa tháp chính của Lâu đài Hirosaki, một di sản lịch sử cấp quốc gia tại thành phố cùng tên thuộc tỉnh Aomori của Nhật Bản, từng được di dời vào năm 2015 để tu sửa phần tường đá làm bệ đỡ cho công trình. Dự kiến từ giờ ​​đến cuối năm nay, tòa tháp sẽ được cho dịch chuyển tổng cộng khoảng 78m trở lại vị trí cũ để sửa chữa bức tường bao bị hư hại trong một trận động đất lớn gần đây.

Lâu đài Hirosaki được di dời bằng kỹ thuật “hikiya”. Video: CNN

Theo Kyodo, khoảng 1.000 người được chọn ngẫu nhiên qua hình thức bốc thăm đã chia thành các nhóm và dùng dây kéo tòa tháp trong 2 ngày di dời đầu tiên 22 - 23/8.

Kensuke Hayasaka, Trưởng phòng Công viên và Không gian xanh của thành phố Hirosaki chia sẻ với tờ Guardian rằng nhà chức trách đã nhận được khoảng 8.000 đơn đăng ký tham gia hoạt động này từ khắp Nhật Bản và cả nước ngoài, trong đó có nhiều người tình nguyện đến từ Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Để bảo tồn công trình lịch sử, chính quyền đã sử dụng một kỹ thuật có tên là “hikiya”, phương pháp di dời tòa nhà bằng cách đặt lên hệ thống con lăn thay vì tháo dỡ. Năm 2015, thành phố đã kêu gọi người dân trực tiếp tham gia, đánh dấu lần đầu tiên phương pháp này được áp dụng để dịch chuyển một lâu đài sau một thế kỷ.

Video: The Guardian

Năm nay, các nhóm luân phiên gồm 80 người đã cùng kéo những sợi dây dài 30m để đưa tòa tháp chính của Lâu đài Hirosaki tiến gần hơn đến đích. Hôm 22/8, những người tham gia đã kéo tòa tháp, vốn được đặt trên hệ thống ray trượt, đi được 1,13m và tiếp tục di chuyển thêm 1,09m nữa vào ngày 23/8.

Hoạt động kéo tháp bằng sức người sẽ kéo dài đến cuối tháng 8, với khoảng 4.100 người tham gia di chuyển công trình này một quãng đường tổng cộng 5m. Đây là một nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm gắn kết cộng đồng. Phần còn lại của quãng đường di chuyển dài khoảng 73m sẽ được thực hiện bằng máy móc và hoàn tất vào cuối năm nay.

Tháp chính của Lâu đài Hirosaki là một trong 12 công trình cùng loại còn sót lại ở Nhật Bản và là tháp duy nhất còn tồn tại ở vùng đông bắc Tohoku. Từng là nơi đóng đô của gia tộc Tsugaru, lâu đài được hoàn thành vào năm 1611, nhưng tháp chính ban đầu đã bị thiêu rụi sau khi sét đánh trúng kho thuốc súng vào năm 1627. Công trình hiện tại được xây dựng lại vào năm 1810. Ngày nay, lâu đài là điểm nhấn của một công viên thu hút khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm vào mùa hoa anh đào.

Do công tác trùng tu quy mô lớn, du khách sẽ không thể tham quan tháp chính trong nhiều năm tới. Ông Hayasaka tiết lộ theo kế hoạch hiện tại, chính quyền dự kiến để công trình mở cửa đón khách trở lại vào năm 2033.