Hãng thông tấn Axios hôm 10/8 đưa tin, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ được phép tiếp cận cơ sở có tên gọi "Địa điểm 99" để thu hồi số vật liệu được mô tả là tàn dư từ lò phản ứng Al-Kibar của Syria, nơi từng bị Israel ném bom vào năm 2007.

Ảnh vệ tinh năm 2008 chụp một cơ sở hạt nhân của Syria bị Israel ném bom vào năm 2007. Ảnh: DigitalGlobe

Địa điểm 99 có chứa "bánh vàng”, một loại bột uranium cô đặc có thể được xử lý để trở thành nhiên liệu hạt nhân. Mặc dù loại vật liệu này không thể trực tiếp dùng để chế tạo bom nguyên tử, nhưng nó có nguy cơ bị phát tán bằng thuốc nổ thông thường, gây ô nhiễm phóng xạ theo cơ chế của loại vũ khí thường được gọi là "bom bẩn".

Israel đã ném bom các lối vào cơ sở nói trên ngay sau khi liên minh các nhóm vũ trang nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn chiếm được Damascus vào tháng 12/2024, lật đổ Tổng thống Syria khi đó là Bashar Assad. Một quan chức Israel tiết lộ với Axios rằng Tel Aviv đã đe dọa sẽ ném bom địa điểm này lần nữa nếu các vật liệu hạt nhân không được di dời hoặc nếu xuất hiện dấu hiệu cho thấy Syria đang tìm cách tiếp cận chúng.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, cựu chỉ huy quân nổi dậy từng nằm trong danh sách truy nã của Mỹ, đang nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây và thu hút viện trợ nước ngoài cho Syria, quốc gia đã bị nội chiến tàn phá từ năm 2011. Tháng trước, ông Al-Sharaa tuyên bố đang đàm phán một thỏa thuận an ninh với Israel, nước đã chiếm đóng một phần khu vực tây nam Syria từ năm 2024 và mở rộng sự hiện diện vượt ra ngoài Cao nguyên Golan, nơi họ giành quyền kiểm soát từ năm 1967.

Chính quyền của ông Al-Sharaa cũng tìm cách bình thường hóa quan hệ với Nga, quốc gia từng hỗ trợ quân sự cho ông Assad. Đầu tháng này, Moscow và Damascus đã đồng ý chuyển đổi căn cứ không quân Khmeimim và cơ sở hải quân tại Tartous của Nga thành các trung tâm huấn luyện chung. Thỏa thuận này cho phép Nga duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria sau khi chính quyền Assad sụp đổ.