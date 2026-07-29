Một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu của Nhật Bản chiều 28/7.
Video: Kyodo News
Theo những hình ảnh được trang thông tấn Kyodo News chia sẻ đêm 28/7, dư chấn động đất đã khiến nhiều nhà cửa, một số trung tâm thương mại và cầu đường ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản hư hại hoặc đổ sập.
Thông tin cập nhật vào sáng 29/7 cho thấy, lực lượng cứu hộ Nhật Bản ghi nhận 2 người thiệt mạng và 1 phụ nữ “được tìm thấy trong tình trạng không có phản ứng” tại trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima thuộc tỉnh Kumamoto. Hiện Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang triển khai các hoạt động cứu nạn tại đây.
Video: Kyodo News
Tám ngày sau khi 2 trận động đất tàn phá Venezuela, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế đã giải cứu thành công một người đàn ông khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng.
Chính phủ Venezuela đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép mới đây, trong bối cảnh số trường hợp tử vong đã lên đến gần 2.300 người.