Video: Kyodo News

Theo những hình ảnh được trang thông tấn Kyodo News chia sẻ đêm 28/7, dư chấn động đất đã khiến nhiều nhà cửa, một số trung tâm thương mại và cầu đường ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản hư hại hoặc đổ sập.

Một trung tâm thương mại bị hư hại sau trận động đất. Ảnh: Kyodo News

Thông tin cập nhật vào sáng 29/7 cho thấy, lực lượng cứu hộ Nhật Bản ghi nhận 2 người thiệt mạng và 1 phụ nữ “được tìm thấy trong tình trạng không có phản ứng” tại trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima thuộc tỉnh Kumamoto. Hiện Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang triển khai các hoạt động cứu nạn tại đây.

Một nhà dân bị hỏa hoạn do ảnh hưởng của động đất. Ảnh: Kyodo News

Đường sá ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản hư hại do động đất. Ảnh: Kyodo News

Một cây cầu bị hư hại do động đất. Ảnh: Kyodo News

Video: Kyodo News