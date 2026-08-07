Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão Dolphin có sức gió duy trì tối đa 144 km/h, với những đợt gió giật lên tới 198 km/h và đang tiến gần chuỗi đảo nằm giữa vùng Kyushu và tỉnh Okinawa của nước này.

Bão Dolphin dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Ảnh: EPA

Theo kênh Channel News Asia, chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán gần 260.000 cư dân tại các tỉnh Kagoshima và Okinawa. Tập đoàn Toyota ngày 7/8 đã cho tạm dừng hoạt động tại 9 nhà máy của mình trong khu vực.

Nhà chức trách cảnh báo bão Dolphin dự kiến ​​sẽ duy trì cường độ khi tiến vào tỉnh Okinawa, làm gia tăng nguy cơ gió mạnh có thể gây hư hại hoặc làm sập các công trình xây dựng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng lưu ý một dải mưa tuyến tính (dải hẹp tập trung mưa lớn và giông bão) có thể hình thành, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt.

Cơn bão lớn này cũng mang theo những luồng gió mạnh càn quét phần lớn Kyushu, hòn đảo chính ở cực nam Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kumamoto, nơi vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tuần trước. Khoảng 6.700 cư dân ở Kumamoto vẫn đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán sau khi nhiều ngôi nhà bị sập.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo về nguy cơ sốc nhiệt khi nhiệt độ tại một số khu vực dự kiến ​​sẽ lên tới 36°C.