Gói thầu 6.12, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thi công 2 tuyến đường giao thông (tuyến T1 và T2) kết nối với Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, với tổng kinh phí hơn 2.630 tỷ đồng đã lộ diện.

Ghi nhận của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 11, trên công trường, các hạng mục chính đã về đích, chỉ còn lại những phần việc cuối cùng như hoàn thiện sơn kẻ đường, trồng cây xanh, kiểm tra hệ thống chiếu sáng và vệ sinh mặt đường trước khi nghiệm thu.

Dự án được khởi công từ tháng 7/2023 và dự kiến thông xe trong những ngày tới. Đến nay, tuyến T1 đã thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4 vừa qua, còn tuyến T2 đã thi công xong các hạng mục nền và móng đường, công tác thảm bê tông nhựa đạt hơn 95%.

Trong đó, tuyến T1 dài 4,3km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu tuyến T1 nối với Quốc lộ 51, điểm cuối kết nối vào nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Sau khi thông xe kỹ thuật, các công nhân tiếp tục trồng cây xanh và chăm sóc mảng xanh dọc tuyến, tạo cảnh quan đẹp và thông thoáng cho trục đường dẫn vào sân bay.

Anh Minh Quân, công nhân trồng cây xanh dọc tuyến T1 cho biết, anh rất vui khi được góp sức tạo mảng xanh cho “cửa ngõ” sân bay Long Thành. Theo anh Quân, các cây được trồng phải đồng bộ, vừa đẹp mắt, vừa đảm bảo an toàn giao thông.

Trong ảnh là điểm đầu tuyến T2, dài 3,5km, quy mô 4 làn xe kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối nối vào nút giao tuyến T1. Nhà thầu đang triển khai các hạng mục quan trọng như nền đường, cầu cạn và thảm nhựa.

Dọc tuyến T2 là hai làn đường chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục thảm nhựa, hộ lan, trồng cỏ, rãnh thoát nước...

Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích, dự kiến thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12, hướng tới mục tiêu vận hành chính thức trong năm 2026. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.