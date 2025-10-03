Bộ Xây dựng cho biết sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành là mô hình “cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời”. Nhà nước sẽ điều phối tỉ lệ khai thác theo từng giai đoạn. Tư vấn kiến nghị chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành để thuận lợi quản lý, tối ưu nguồn lực và phát triển Long Thành thành cảng trung chuyển quốc tế.

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không, ACV tiếp tục nghiên cứu, tham khảo mô hình tổ chức khai thác của các cặp cảng hàng không trên thế giới; đồng thời đánh giá năng lực hạ tầng, dịch vụ, thương mại và lộ trình chuyển đổi cụ thể.

Trong quá trình nghiên cứu, Cục Hàng không phối hợp với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (AVC) và Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức nhiều hội thảo, đối thoại, lấy ý kiến góp ý từ chuyên gia trong và ngoài nước, các hãng hàng không, doanh nghiệp logistics, cũng như tổ chức quốc tế như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Ý kiến từ doanh nghiệp và dư luận xã hội cũng được lắng nghe để hoàn thiện phương án tối ưu, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã vào vùng trời Long Thành, từ 6h ngày 26/9. Ảnh: Thu Dung

Đến nay, Cục Hàng không và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành theo đúng mục tiêu dự án. Đồng thời, xác định lộ trình chi tiết để chuyển giao khai thác, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.

Cụ thể: Sân bay Long Thành khai thác các đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên, nội địa do hãng quyết định, chiếm 10-12% sản lượng trục Hà Nội/Đà Nẵng - TPHCM.

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác quốc tế dưới 1.000 km (15-17% sản lượng quốc tế TPHCM), nội địa theo lựa chọn hãng hàng không.

Với việc phân định khai thác như trên, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa. Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng sân bay theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

Mục tiêu là vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hành khách và hàng hóa, đồng thời phát huy vai trò Long Thành là cảng trung chuyển quốc tế.