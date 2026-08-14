Từ sáng sớm, tổ công tác của UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng các thành viên của Chương trình bảo tồn rùa châu Á đã có mặt tại khu vực đền Ngọc Sơn để tìm kiếm các loài rùa ngoại lai gây hại ở hồ Hoàn Kiếm.

Để đảm bảo không làm tổn hại đến các loại rùa, tổ công tác tiến hành đặt bẫy thủy sinh.

Trong quá trình kiểm tra bẫy hôm nay, toàn đội phát hiện một số loài rùa ngoại lai và rùa bản địa đang phân bố tại Hà Nội. Các loài ngoại lai gồm rùa tai đỏ, rùa cổ sọc Trung Quốc và rùa tai vàng. Đối với rùa bản địa, ghi nhận hai loài thuộc nhóm ba ba mềm.

Trước đó, ngày 13/8, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, tổ công tác đã trục vớt 20 bẫy đặt quanh khu vực đền Ngọc Sơn, thu được 60 cá thể rùa (khoảng 50 con rùa tai đỏ và một số con baba, rùa khác).

Chị Trần Thị Tuyết Dung, thành viên của Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á cho biết, việc xác định các loài được thực hiện dựa trên hình thái học, kết hợp với việc đối chiếu sách và các tài liệu chuyên sâu về phân bố để chắc chắn loài đó có phân bố tự nhiên ở Hà Nội.

Ngoài ra, tổ công tác cũng ghi chép vào phiếu ghi nhận thực địa các loài rùa bản địa xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm.

Theo chị Dung, các loài rùa ngoại lai, đặc biệt là rùa tai đỏ và rùa cổ sọc Trung Quốc, có khả năng sinh sản rất nhanh và mạnh. Chúng sẽ chiếm lĩnh môi trường sống và ăn hết nguồn thức ăn của các loài bản địa. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của các loài rùa bản địa.

Bên cạnh đó, việc lai tạp giữa rùa bản địa và rùa ngoại lai có thể xảy ra, sinh ra các thế hệ rùa lai làm ảnh hưởng đến nguồn gen của các loài rùa tại Việt Nam.

Các cá thể rùa bản địa Việt Nam có phân bố tại Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tái thả lại hồ để tiếp tục phát triển sau khi thu thập dữ liệu. Đối với các loài rùa ngoại lai gây hại, tổ công tác sẽ thu giữ lại và liên hệ với Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Sóc Sơn để chuyển giao xử lý.

Bên cạnh đó, đại diện của Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á khuyến cáo, người dân chỉ nên phóng sinh những loài rùa bản địa của Việt Nam, tuyệt đối không mua bán rùa bởi hành vi mua bán rùa, đặc biệt là các loài rùa bản địa Việt Nam, đều là vi phạm pháp luật.