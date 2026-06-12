Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mỗi vùng có ít nhất một bệnh viện đạt cấp như Bạch Mai, Chợ Rẫy

Trong quy hoạch điều chỉnh vừa ban hành, Bộ Y tế nêu rõ mục tiêu mỗi vùng có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu.

Hiện cả nước có 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế đạt cấp chuyên sâu kỹ thuật cao gồm Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Đại học Y Dược TPHCM. Đây đều là các bệnh viện đa khoa, quy mô từ 1.000-5.400 giường bệnh. Việc xếp cấp cao nhất này của Bộ Y tế căn cứ theo tiêu chí về nhân lực, quy trình kỹ thuật, cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị... 44 bệnh viện còn lại (trực thuộc Bộ Y tế) hầu hết được xếp cấp chuyên sâu, một số cơ sở được xếp cấp cơ bản.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) là một trong 4 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu kỹ thuật cao. Ảnh: BVCC

Tại địa phương, ngoại trừ Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM hay một số địa phương, hầu hết các tỉnh/thành phố đều chưa có bệnh viện cấp chuyên sâu (chủ yếu là bệnh viện cấp cơ bản, ban đầu).

7 bệnh viện đa khoa thuộc 6 vùng sẽ được đầu tư phát triển cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, gồm:

- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

- Vùng Đồng bằng sông Hồng: Bệnh viện Bạch Mai.

- Vùng Bắc Trung Bộ: Bệnh viện Trung ương Huế.

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Khánh Hòa.

- Vùng Đông Nam Bộ: Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bệnh viện Trung ương Cần Thơ.

5 năm nữa, nâng tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân từ 15 lên 19 Báo cáo của Bộ Y tế cho biết đến hết năm 2025, tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân của nước ta là 15; với giường bệnh, con số này là 34,5/1 vạn dân. Theo quy hoạch, đến năm 2030, hệ thống y tế đảm bảo đạt 38 giường bệnh trên 10.000 dân; 19 bác sĩ trên 10.000 dân; 4 dược sĩ trên 10.000 dân; 33 điều dưỡng trên 10.000 dân. Trong 20 năm sau đó, mục tiêu đặt ra (tính trên 1 vạn dân) lần lượt là: 45 giường bệnh, 35 bác sĩ, 4,5 dược sĩ và 90 điều dưỡng.

Đầu tư, nâng cấp 6 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng cấp quốc tế

Cũng theo quy hoạch phân bố mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030, 6 bệnh viện gồm: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Hữu nghị Việt Đức, Trung ương Quân đội 108 và Quân y 175 tiếp tục sẽ được đầu tư, nâng cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, đạt được chứng nhận chất lượng cấp quốc tế để trở thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước phát triển trong khu vực.

17 bệnh viện cấp tỉnh được quy hoạch đảm nhận chức năng vùng, ví dụ vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 3 bệnh viện đa khoa gồm: tỉnh Phú Thọ; số 1 tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La; Vùng Đồng bằng sông Hồng có 5 bệnh viện gồm: Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng); Thanh Nhàn, Xanh Pôn (Hà Nội); Đa khoa Bắc Ninh số 1; Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh)...

Đặc biệt, Việt Nam sẽ đầu tư xây mới, nâng cấp và phát triển một số bệnh viện y học cổ truyền thành bệnh viện chuyên sâu trong lĩnh vực này tại khu vực phía Bắc và phía Nam. Tầm nhìn đến năm 2050, 2 khu phức hợp y tế chuyên sâu miền Bắc tại Bắc Ninh và miền Nam tại Tây Ninh sẽ được đầu tư xây dựng.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, số lượng người cao tuổi tăng cao, quy hoạch đặt mục tiêu đầu tư mở rộng và phát triển 4 bệnh viện lão khoa gồm: Lão khoa Trung ương (Hà Nội); C Đà Nẵng; Thống Nhất (TPHCM); Lão khoa vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Các bệnh viện này sẽ thực hiện hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu, đào tạo, nâng cao năng lực cho các bệnh viện lão khoa và khoa lão trong bệnh viện đa khoa.