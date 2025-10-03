Ngày 3/10, theo thông tin từ UBND xã Nà Hang, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự cố sụt lún gây sập, đứt gãy đường dẫn lên cầu Tát Luông.

Hiện trường vụ sập, đứt gãy mố M1 cầu Tát Luông, xã Nà Hang. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 0h15 cùng ngày, tại cầu Tát Luông, ở Km177+300 đường tỉnh lộ 185 đoạn qua xã Nà Hang xảy ra sụt lún gây sập, đứt gãy mố M1 cầu, gây hư hỏng mặt đường tỉnh lộ 185. Vị trí bị sụt sâu khoảng 2m so với mặt đường ban đầu. Rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người lưu thông qua lại.

Vị trí bị sụt sâu khoảng 2m so với vị trí ban đầu. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng của xã đã căng dây tại hai đầu cầu, cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không lưu thông qua đây, chủ động chọn tuyến đường thay thế an toàn. Chính quyền địa phương đã lập báo cáo nhanh gửi các cơ quan chức năng.

Vị trí sập mố cầu Tát Luông

Ảnh: Báo Tuyên Quang

Cầu Tát Luông được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014, nằm trên tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Na Hang cũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, đến ngày 2/10 trên địa bàn tỉnh đã có 18 cây cầu bị sập, hư hỏng. Ngoài ra, có 244 vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông gây chia cắt các khu vực.

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh đã có 7 người chết, mất tích; 7.000 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại.