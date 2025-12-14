Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ, ban ngành liên quan tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2020-2026, gồm 4 dự án thành phần.

Thủ tướng kiểm tra 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng của dự án. Mục tiêu đặt ra là tổ chức chuyến bay kỹ thuật trong tháng 12 và thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12.

Đến nay, dự án thành phần 1 - xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước - đang được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm hoàn thành trước ngày 19/12.

Đối với dự án thành phần 2 - các công trình quản lý bay, tới nay, hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đều đã được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ công tác điều hành bay, sẵn sàng cho các chuyến bay ngày 15/12 và 19/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan "bộ não" của sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu - gồm 15 gói thầu. Trong đó, 3 gói thầu đã được hoàn thành, 12 gói thầu đang được triển khai thi công đồng loạt. Ngoài các hạng mục trọng điểm như đường cất - hạ cánh số 1 và số 2 cùng các tuyến giao thông kết nối, các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng trước ngày 19/12, tiến tới đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Với dự án thành phần 4 - các công trình phục vụ khác, những hạng mục ưu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác giai đoạn 1 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai. Mục tiêu là đảm bảo cơ bản phần xây dựng trước ngày 19/12, khai thác đồng bộ, hiệu quả theo tiến độ chung của dự án.

Sau khi nghe báo cáo, đánh giá tiến độ và ý kiến của các bên liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo của các đơn vị và người lao động đang ngày đêm bám sát hiện trường, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả như hôm nay.

Thủ tướng quan sát đường cất - hạ cánh qua ống nhòm từ đài kiểm soát không lưu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, dự án sân bay Long Thành đang thay đổi từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đến nay, nhiều hạng mục then chốt được cơ bản hoàn thành, trong đó có nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu - “trái tim” và “bộ óc” của công trình. Đặc biệt, đường băng đã được thắp sáng, đủ điều kiện phục vụ cất, hạ cánh.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng điện công suất 80MW, hạ tầng cấp nước, xăng dầu, thông tin liên lạc và các tuyến đường kết nối vào sân bay cũng cơ bản được hoàn thiện. Một số hạng mục còn lại như ống lồng hành khách, cây xanh trong khu vực sân bay cần được hoàn thiện khẩn trương.

Thủ tướng yêu cầu ACV và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ từng giờ, từng ngày.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng, tham gia hỗ trợ thi công cho đến khi dự án hoàn thành; lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn khu vực công trường.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ACV và các cơ quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết cho chuyến bay kỹ thuật ngày mai và chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12 tới đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ban, ngành về công tác sẵn sàng cho các chuyến bay dự kiến diễn ra ngày 15/12 và 19/12. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Thủ tướng, thời gian còn lại không nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do đó, ông yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực ở mức cao nhất. Ban quản lý dự án phải xây dựng kế hoạch chi tiết, chặt chẽ, đặc biệt lưu ý không để xảy ra sai sót.

Đồng thời, Thủ tướng giao các cơ quan chủ động đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.