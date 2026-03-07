Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình “Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở”.

Theo đó, việc thi công trên phố Nguyễn Phan Chánh sẽ được chia thành nhiều giai đoạn, tổ chức rào chắn từng phân đoạn để thi công cuốn chiếu, đồng thời điều chỉnh hướng lưu thông của phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án “Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở” được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Ở giai đoạn đầu, nhà thầu thi công dọc phố Nguyễn Phan Chánh (đoạn giữa phố Bằng Liệt – phố Nguyễn Hữu Thọ). Công trình được rào chắn thành 5 phân đoạn, chiều dài trung bình mỗi phân đoạn khoảng 65m.

Trong giai đoạn này, ô tô chỉ được lưu thông một chiều trên phố Nguyễn Phan Chánh theo hướng từ cầu Bắc Linh Đàm đi đường Nguyễn Hữu Thọ.

Tại nút giao Nguyễn Phan Chánh – Bằng Liệt, việc thi công sẽ được thực hiện theo từng phân đoạn trong phạm vi nửa mặt đường. Ô tô từ phố Bằng Liệt không được đi thẳng qua nút theo hướng cầu Dậu mà chỉ được phép rẽ trái.

Ở các giai đoạn thi công tiếp theo, tùy từng thời điểm, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông như khôi phục lưu thông hai chiều trên phố Nguyễn Phan Chánh hoặc cấm một số hướng rẽ để đảm bảo an toàn cho khu vực thi công.

Theo Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội sẽ điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt đi qua phố Nguyễn Phan Chánh, đặc biệt theo hướng từ đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Bắc Linh Đàm.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo từ xa, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông 24/24h tại khu vực thi công.

Các phương tiện, vật tư phục vụ thi công phải được tập kết trong phạm vi rào chắn, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong suốt quá trình triển khai dự án.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp phân luồng, hướng dẫn giao thông và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khu vực thi công.