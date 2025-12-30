Theo Bộ Quốc phòng Nga, khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm khoảng 1/3 trong suốt năm 2025. Hơn 103.000 thiết bị quân sự bị phá hủy, 500.000 binh sĩ thương vong cùng các vụ bê bối tham nhũng và áp lực tài chính đã làm suy yếu tiềm lực của chính quyền Kiev.

Trong bối cảnh đó, mỗi cuộc giao tranh, bất kể quy mô của thành phố hay thị trấn có liên quan, đều đóng vai trò định hình mặt trận, làm suy yếu đối phương và hoàn thiện các chiến thuật được áp dụng sau này trên tiền tuyến.

Theo hãng tin RT, trong năm vừa qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 10 thành phố và thị trấn từ tay các lực lượng Ukraine và điểm đáng chú ý không chỉ là sự dịch chuyển của tiền tuyến mà còn là ý nghĩa thực sự của những cuộc giao tranh lớn đó.

Dưới đây là những cuộc giao tranh có tầm quan trọng quân sự và vai trò trong tiến trình rộng lớn hơn của các hoạt động quân sự của Nga ở bên kia biên giới.

Mirnograd

Mirnograd hay còn được biết đến với tên gọi Dimitrov là thành phố có ngành công nghiệp khai thác than gần Pokrovsk, miền đông Ukraine. Trước xung đột, nơi này có 47.000 dân. Tương tự Pokrovsk, Mirnograd trở thành nơi xảy ra cuộc giao tranh lớn nhất giữa quân Nga và Ukraine trong năm 2025. Cuộc đối đấu ở Pokrovsk-Mirnograd có thể mang tính quyết định đối với toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Giao tranh ở thành phố này được các chuyên gia Nga đánh giá là quan trọng nhất vì các lực lượng Nga đã bao vây một số lữ đoàn Ukraine tại đây. Điều này xảy ra lần đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và giao tranh ở Mariupol.

Moscow ước tính có từ 2.000 - 5.000 lính Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây Mirnograd. Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Ukraine, vốn trong tình trạng thiếu người. Ngoài ra, trong số những người bị bao vây có một số binh sĩ giàu kinh nghiệm, có năng lực và tinh thần chiến đấu cao, vốn là những người khó thay thế trong bối cảnh tình trạng đào ngũ hoành hành.

Trong thời gian 3 tháng, quân Nga đã đẩy lùi thành công nhiều nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ vòng vây Mirnograd. Moscow tuyên bố, đến giữa tháng 12, chiến dịch phản công của các lực lượng Kiev đã kết thúc thất bại và quân đồn trú bị bao vây đang trong tình trạng tuyệt vọng.

Sudzha

Sudzha là thị trấn có dân số 5.000 người trước khi xung đột xảy ra. Trong chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga, quân Ukraine đã giành quyền kiểm soát Sudzha và biến thị trấn này thành trung tâm của một cứ điểm rộng 1.000m2 của họ.

Tuy nhiên, trong vòng 6 tháng, quân đội Nga cùng với sự hỗ trợ của binh lính Triều Tiên đã từng bước làm suy yếu cứ điểm này và bao vây Sudzha từ 3 phía. Đến tháng 3, chiến dịch đi vào giai đoạn cuối. Theo quân đội Nga, với những đòn tấn công quyết định, thành phố bị cô lập và những binh sĩ Ukraine đã phải rút lui mà không kháng cự.

Pokrovsk

Pokrovsk, còn được biết đến với tên gọi Krasnoarmeysk, là một trong những thành phố lớn nhất ở vùng Donbass, miền đông Ukraine còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Trước xung đột, thành phố có 61.000 dân. Cùng với Mirnograd và Rodninskoye gần đó, 3 khu vực này có tổng dân số khoảng 200.000 người.

Mặt trận đã tiến sát Pokrovsk vào năm ngoái nhưng các nỗ lực tranh giành kiểm soát thành phố bắt đầu vào mùa hè năm 2025. Sau những lần cố gắng không thành công, cuối cùng lực lượng Nga đã thâu tóm phần phía nam của thành phố, nhưng quân Ukraine vẫn kháng cự mạnh mẽ ở phần phía bắc.

Việc Nga nắm được Pokrovsk cũng khiến quân đồn trú Ukraine ở Mirnograd bị mắc kẹt. Diễn biến này xảy ra vào giữa tháng 12, sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng ngoại ô phía bắc của Mirnograd.

Seversk

Tháng 7, tiền tuyến đã chạm đến Seversk và cũng giống như nhiều thành phố khác ở vùng Donbass, việc giành kiểm soát Seversk cũng khiến lực lượng Nga mất nhiều tháng. Tuy nhiên, những nỗ lực phối hợp của nhóm quân phía Tây và phía Nam đã rút ngắn đáng kể thời gian này.

Quân Nga đã vượt qua sông Seversky Donets rộng và chảy xiết, thiết lập một cứ điểm vững chắc gần Seversk, làm gián đoạn đường tiếp tế của thành phố. Cùng thời điểm, quân Nga đã thâu tóm quyền kiểm soát các khu định cư ở phía nam Seversk, trầm trọng hóa tình hình của lực lượng phòng thủ Kiev tại đây.

Tới ngày 11/12, quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn Seversk, đẩy tiền tuyến xa hơn về phía tây.

Kurakhovo

Trước xung đột, thành phố Kurakhovo có 18.500 dân và được Nga coi là "chìa khóa" của toàn bộ khu vực phía nam Donbass. Các cuộc giao tranh để thâu tóm thành phố này là một ví dụ điển hình về chiến thuật bao vây 3 mặt, sau này trở thành chiến thuật kinh điển với quân Nga. Quá trình bao gồm việc bao vây thành phố từ 3 phía, kiểm soát các tuyến đường chính dẫn vào thành phố và dần dần làm suy yếu lực lượng đồn trú của đối phương.

Một điểm độc đáo của Kurakhovo là vị trí bên một hồ chứa nước, với sườn phía bắc của vòng vây nằm bên kia hồ. Tuy nhiên, điều này không cản trở chiến dịch, giao tranh trong thành phố diễn ra rất ít vì lực lượng Ukraine tự rút lui.

Kupyansk

Kupyansk là một thành phố nhằm ở vùng Kharkiv, trước xung đột có 27.000 dân. Quân Nga đã giành quyền kiểm soát Kupyansk từ đầu xung đột năm 2022 nhưng sau đó lại để mất trong cuộc phản kích của binh lính Ukraine vào mùa thu cùng năm.

Nằm ở một góc hẻo lánh của mặt trận, mãi tới đầu tháng 9 năm nay, khi quân đội Nga bắt đầu giao tranh từ một cứ điểm đã được thiết lập từ trước ở phía bắc thành phố, Kupyansk mới được chú ý. Ngày 20/11, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov chính thức tuyên bố Moscow đã kiểm soát thành phố này.

Tuy nhiên, lợi dụng một điểm yếu ở tiền tuyến bên kia sông, quân Ukraine đã cố gắng giành lại Kupyansk. Quân Nga phải rút khỏi một số khu vực và tính tới ngày 24/12, phần lớn khu vực đô thị vẫn nằm trong vùng xám. Các cuộc đụng độ tại thành phố này vẫn tiếp diễn.

Yếu tố quyết định

Ngoài các thành phố được liệt kê ở trên, quân Nga và Ukraine vẫn đang giằng co ác liệt tại Krasny Liman, Konstantinovka, Rodninskoye, Gulaipole và hàng chục thị trấn, làng mạc nhỏ hơn. Một số nơi có thể sẽ thất thủ trong những tháng tới, trong khi những nơi khác sẽ tiếp tục tiêu tốn nhân lực và nguồn lực của cả hai bên.

Trong một cuộc xung đột tiêu hao, thời điểm quyết định không phải là lúc bên nào giành kiểm soát thành phố cuối cùng mà là khi một bên mất khả năng bù đắp tổn thất, duy trì lực lượng và tiến hành phản công.