Sáng 23/7, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch của Bộ Xây dựng, mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106km. Hệ thống quốc lộ gồm 136 tuyến, dài khoảng 26.340km.

Quy hoạch lần này bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, đồng thời điều chỉnh phạm vi, quy mô và tiến trình đầu tư một số tuyến. 12 tuyến quốc lộ được điều chỉnh phạm vi và 36 tuyến quốc lộ được điều chuyển về địa phương quản lý.

Theo quy hoạch được điều chỉnh, mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106km. Ảnh: Hoàng Hà.

Trên trục Bắc - Nam, cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Đất Mũi (Cà Mau), dài khoảng 2.158km, quy mô 4-12 làn xe.

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây nối phường An Tường (Tuyên Quang) với xã Châu Thành (An Giang), dài khoảng 1.249km, quy mô 4-6 làn xe.

Ngoài 2 trục dọc này, khu vực phía Bắc có 15 tuyến cao tốc dài khoảng 2.842km; miền Trung và Tây Nguyên có 14 tuyến dài khoảng 1.746km; phía Nam có 10 tuyến dài khoảng 1.385km.

Hệ thống vành đai đô thị cũng được quy hoạch gồm 3 tuyến quanh Hà Nội, tổng chiều dài khoảng 427km và 2 tuyến quanh TPHCM, dài khoảng 299km.



Thêm 5 tuyến cao tốc mới

Năm tuyến được bổ sung gồm Vành đai miền núi phía Bắc, Vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh - Cầu Treo, Huế - A Lưới và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng.

Đáng chú ý, Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km, kết nối từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe và dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Vành đai trung du phía Bắc dài khoảng 378km, kết nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La. Tuyến gồm 3 đoạn, trong đó Lạng Sơn - Thái Nguyên được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.

Cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85km, quy mô 4-6 làn xe; Huế - A Lưới dài khoảng 45km, quy mô 4 làn xe. Tuyến Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141km, quy mô 4 làn xe.

Quy hoạch cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư một số tuyến quan trọng. Đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài khoảng 355km, quy mô 6 làn xe, được xác định đầu tư trước và sau năm 2030.

Tuyến Bảo Hà - Lai Châu dài khoảng 163km, quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Các tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, Vũng Áng - Cha Lo, Phú Yên - Đắk Lắk, Nha Trang - Liên Khương và TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau cũng được điều chỉnh tiến trình đầu tư.

Địa phương được chủ động đầu tư trước năm 2030

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết quy hoạch mạng lưới đường bộ là cơ sở để quản lý, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị, cửa khẩu, cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không.

Điểm đáng chú ý trong quyết định điều chỉnh là địa phương được chủ động đầu tư trước năm 2030 đối với những tuyến có tiến trình đầu tư sau thời điểm này, nếu có khả năng cân đối, bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Theo ông Hoài, quy định này tạo điều kiện để các địa phương chủ động phát triển hạ tầng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng.

Cục Đường bộ đề nghị các địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch, quản lý chặt quỹ đất và hành lang an toàn đường bộ; xác định thứ tự ưu tiên, huy động hiệu quả các nguồn vốn để triển khai dự án trọng điểm.

Đối với 36 tuyến quốc lộ được điều chuyển về địa phương, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp bàn giao, tiếp nhận và tổ chức quản lý theo quy định, bảo đảm giao thông, duy tu, bảo trì liên tục, an toàn.