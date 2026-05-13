Dự án tọa lạc tại ô đất số 38, Khu đô thị di dân Khương Đình, phường Khương Đình, gần Đầm Hồng và mặt đường Vành đai 2,5 - một trong những trục giao thông huyết mạch của Hà Nội.

Theo quy hoạch, việc xây dựng nhà tang lễ hiện đại cho quận Thanh Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ ngày càng tăng của người dân Thủ đô, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở hiện hữu đang quá tải.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh vào các năm 2021, 2024 để phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển đô thị. Quy hoạch dự án bám sát định hướng Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, ưu tiên mô hình tang lễ văn minh, hiện đại, tiết kiệm quỹ đất và giảm thiểu tác động môi trường.

Dự án có tổng diện tích khoảng 2,3ha, trong đó diện tích xây dựng chiếm khoảng 30%, phần còn lại dành cho cây xanh, cảnh quan và mặt nước. Chủ đầu tư cho biết dự án hướng tới tối ưu không gian sử dụng, tăng diện tích hạ tầng ngầm và bãi đỗ xe, nhưng vẫn giữ nguyên công năng cốt lõi là phục vụ dịch vụ tang lễ.

Nhà tang lễ được định hướng theo mô hình hiện đại, cho phép gia đình tổ chức lễ viếng kéo dài nhiều ngày thay vì chỉ trong vài giờ như thông thường. Không gian tiễn biệt có thể được cá thể hóa bằng hình ảnh, video và các kỷ vật gắn với người đã khuất.

Dự án do Công ty CP Hồn Đất Việt làm chủ đầu tư. Theo phương án điều chỉnh mới, doanh nghiệp đề xuất TP Hà Nội cho phép bổ sung 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng. Hai tòa tháp này không có chức năng lưu giữ tro cốt mà phục vụ nhu cầu tưởng niệm, đặt bài vị và lưu giữ kỷ vật theo phong tục truyền thống.

Bên trong khu đất xây dựng Nhà tang lễ quận Thanh Xuân.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng việc xây dựng nhà tang lễ hiện đại sẽ góp phần giảm tình trạng tổ chức tang lễ tự phát trong khu dân cư đông đúc, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị.

Tuy nhiên, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Minh, đại diện cư dân Khu tập thể A23 (phường Khương Đình, Hà Nội), cho biết người dân từng đồng thuận với chủ trương xây dựng Nhà tang lễ quận Thanh Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ văn minh cho người dân.

Tuy nhiên, gần đây, đề xuất của chủ đầu tư về việc bổ sung thêm 2 tòa tháp cao tầng, được giới thiệu là nơi lưu giữ “bài vị” hoặc “kỷ vật tưởng niệm”, đang làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.

Dưới đây là một số hình ảnh khu đất dự kiến xây dựng Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân:

Khu đất được quây tôn xung quanh.

Khu đất nằm ở vị trí bên cạnh đường Vành đai 2,5.

Tiếp giáp với khu vực xây nhà tang lễ là khu dân cư đông đúc và gần khu nghĩa trang.